Y continuó dando explicaciones: "Seguramente hoy es un buen momento para acercarle afecto y cariño. Él está ocupándose de su salud, de sentirse mejor, atravesó un proceso muy duro, complejo durante mucho tiempo no es de los últimos meses sino de muchos años, su problema de salud es muy visible a través de las fotos, los posteos siempre de los comentarios a veces de un modo muy agresivo, jodón o divertido siempre entiendo que de alguna u otra manera con amor, hacían referencia a sí había un descuido… la gente por ahí no sabe que nosotros estamos encima de todos los temas y cuando lo veían era: '¿Che y nadie hace nada, nadie le dice algo, nadie se ocupa?'. No, sí, sí nos ocupamos todo el tiempo y es un tema central para nosotros pero a la vez es un programa de radio que necesita cambiar, necesita reinventarse para atravesar una etapa nueva. No va a tener muchísimos cambios el programa pero lo de Cabito no puedo dejar de mencionarlo, primero por lo que ha sido para Basta y por el lugar que tiene y que ha tenido siempre. Cuando se sienta fuerte va a venir y hablar, hoy a través de las redes sociales le pueden expresar el cariño y amor que sienten o un deseo de felicidad, mientras él termina de decidir si va a continuar o no con la propuesta que le hace la emisora".