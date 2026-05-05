América Latina

Asesinaron a una abogada del sistema penitenciario afuera de la cárcel de mujeres de Guayaquil

El ataque armado ocurrió en los exteriores del centro carcelario

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El asesinato ocurrió fuera de una cárcel de mujeres de Guayaquil. (Ecuavisa)
El asesinato ocurrió fuera de una cárcel de mujeres de Guayaquil. (Ecuavisa)

Una abogada vinculada al sistema penitenciario ecuatoriano fue asesinada la mañana del 5 de mayo de 2026 en los exteriores de la cárcel de mujeres de Guayaquil, en un nuevo episodio de violencia que vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los funcionarios relacionados con el sistema de justicia en el país.

El crimen ocurrió en una zona considerada sensible por su cercanía con el centro de privación de libertad. De acuerdo con reportes preliminares, la víctima fue atacada con disparos mientras se encontraba en las inmediaciones del recinto, en una modalidad que coincide con otros asesinatos selectivos registrados en Ecuador en los últimos años.

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Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han difundido una versión detallada sobre las circunstancias del ataque ni han confirmado el número de atacantes o la dinámica exacta del hecho. Tampoco se ha informado oficialmente sobre posibles detenidos.

Desde el 2019, Ecuador vive una escalada de violencia en las cárceles.
Desde el 2019, Ecuador vive una escalada de violencia en las cárceles.

La abogada trabajaba en funciones relacionadas con el sistema carcelario, en un contexto marcado por la creciente presión del crimen organizado sobre las instituciones del Estado. Sin embargo, no existe confirmación pública de que el ataque esté directamente vinculado con sus actividades profesionales.

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El asesinato ocurre en una ciudad que se ha convertido en uno de los principales epicentros de la violencia en Ecuador. Guayaquil ha registrado un aumento sostenido de homicidios en los últimos años, en gran medida asociado a disputas entre organizaciones criminales que operan dentro y fuera de las cárceles.

El sistema penitenciario ecuatoriano ha sido señalado como uno de los focos de esa violencia. Desde 2020, el país atraviesa una crisis de seguridad caracterizada por enfrentamientos entre bandas, motines carcelarios y ataques dirigidos contra funcionarios públicos crisis de seguridad en Ecuador. Este contexto ha generado un escenario de alto riesgo para quienes trabajan en instituciones vinculadas al control penitenciario.

El asesinato de la abogada también se inscribe en una tendencia más amplia de ataques contra funcionarios del Estado. En septiembre de 2024, por ejemplo, fue asesinada la directora de la Penitenciaría del Litoral, María Daniela Icaza Resabala, en un hecho que evidenció la vulnerabilidad de las autoridades frente a estructuras criminales.

Una ambulancia junto a efectivos de la Policía transitan los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), en una fotografía de archivo. EFE/ Jonathan Miranda
Una ambulancia junto a efectivos de la Policía transitan los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), en una fotografía de archivo. EFE/ Jonathan Miranda

Años antes, en 2018, también fue asesinada en Guayaquil la entonces directora de la cárcel de mujeres, Gavis Moreno, un crimen que generó conmoción nacional y que, según reportes posteriores, estuvo precedido por amenazas que no derivaron en medidas de protección.

Estos antecedentes han reforzado la percepción de que los funcionarios vinculados al sistema penitenciario se encuentran expuestos a riesgos permanentes, especialmente en un contexto donde las cárceles han sido identificadas como centros de operación de redes criminales.

El hecho de que el ataque haya ocurrido fuera del recinto penitenciario también refuerza una preocupación recurrente: la violencia asociada a las cárceles no se limita a su interior, sino que se proyecta hacia el espacio público, afectando a trabajadores, familiares y ciudadanos.

Hasta ahora, ni el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) ni otras instituciones del Estado han emitido un pronunciamiento detallado sobre el caso. Se espera que en las próximas horas se conozcan más elementos sobre la identidad de la víctima, las circunstancias del crimen y las líneas de investigación.

El asesinato se produce en un momento en que el Gobierno ecuatoriano mantiene medidas de seguridad extraordinarias, incluyendo estados de excepción y operativos conjuntos entre fuerzas policiales y militares, con el objetivo de contener la violencia criminal.

Hechos como este vuelven a plantear interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus propios funcionarios, en un escenario donde el crimen organizado ha demostrado capacidad de influencia tanto dentro como fuera del sistema penitenciario.

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