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Cómo será la preparación de la selección Colombia femenina para el Mundial 2027: fechas para los amistosos

Luego de jugar la Liga de Naciones Conmebol, la Tricolor arrancará el proceso para definir el equipo que irá al certamen de Brasil, donde quiere ser protagonista

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Selección Colombia femenina
La selección Colombia femenina disputará su cuarta Copa del Mundo de mayores en su historia - crédito FCF

La selección Colombia femenina cerró de la mejor manera la Liga de Naciones Femenina, luego de coronarse campeona por primera vez en la categoría de mayores, la segunda en esta rama y en un certamen en el que no participó Brasil, al ser la anfitriona del Mundial 2027.

El combinado nacional ahora se preparará para la Copa del Mundo de la FIFA, el reto más importante para las cafeteras porque es el escenario ideal para demostrar que es una de las mejores escuadras en América Latina y repetir lo hecho en Australia/Nueva Zelanda 2023, cuando llegó a cuartos de final.

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Cabe recordar que, en el camino, también se disputarán los mundiales sub-17 y sub-20, que servirán para que el entrenador Ángelo Marsiglia encuentre nuevos talentos para el cuadro mayor, como pasó con Luisa Agudelo, que recientemente disputó el Sudamericano Juvenil y ahora es una de las tres porteras de la Tricolor.

La preparación de la selección Colombia femenina

Las cafeteras saben que la clave para una buena presentación en la Copa del Mundo y soñar con la pelea por el título está en el trabajo a realizarse en este último año, así como el ritmo y continuidad de las jugadoras más importantes para mantener el nivel alto en la plantilla.

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La selección Colombia femenina tendrá hasta 13 partidos amistosos antes del Mundial 2027, como lo informó la FIFA en su calendario de partidos internacionales 2026-2026 para las selecciones nacionales, en las que también se muestran los certámenes oficiales.

La Tricolor buscará sellar su triple fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol con una victoria en Buenos Aires-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia femenina clasificó de manera directa al Mundial de Brasil 2027, junto con Argentina - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La fase de amistosos para la Tricolor iniciará entre el 5 y 13 de octubre, cuando tenga espacio para dos compromisos, mientras que, del 24 de noviembre al 5 de diciembre, contará con la oportunidad de jugar hasta tres partidos, pero todo dependerá de lo que la Federación Colombiana de Fútbol decida.

Para el primer semestre de 2027, la selección Colombia femenina podrá jugar máximo ocho duelos, pues entre febrero y marzo habrá triple fecha FIFA, lo mismo pasará en abril, mientras que en junio serán dos duelos para cerrar la etapa de preparación.

Mundial Femenino 2027
Previo al inicio del Mundial Femenino 2027, en el primer semestre de ese año, habrá ocho jornadas FIFA para amistosos de preparación - crédito FIFA

Queda por saber los rivales del combinado nacional en estos espacios para alistar la plantilla, que está ilusionada con llegar lejos en la edición de Brasil y hacerle frente a combinados de mayor nivel e historia como Estados Unidos, Francia, Inglaterra o Alemania, a esta última ya la superó por 2-1 en 2023.

Posibles premios en el Mundial Femenino 2027

La pregunta inmediata después de asegurar el cupo es cuánto dinero recibirá Colombia por disputar el próximo Mundial. La respuesta todavía no tiene una cifra oficial porque la FIFA no anunció el sistema de premios económicos para la edición de 2027.

El principal antecedente para estimar el premio de Brasil 2027 es el Mundial Femenino de 2023, cuando la federación internacional puso en marcha por primera vez un esquema de pagos directos a las jugadoras y premios para las federaciones.

El Mundial Femenino también entregará una serie de premios económicos para sus participantes en 2027 - crédito Hannah Mckay/REUTERS
El Mundial Femenino también entregará una serie de premios económicos para sus participantes en 2027 - crédito Hannah Mckay/REUTERS

En aquella edición, cada futbolista que participó en la fase de grupos recibió al menos 30.000 dólares, mientras que las integrantes de la selección campeona cobraron hasta 270.000 dólares por jugadora. Al mismo tiempo, las asociaciones nacionales accedieron a recursos destinados a la preparación y a premios deportivos.

Las federaciones obtuvieron entre 1,56 millones de dólares para las selecciones eliminadas en fase de grupos y 4,29 millones de dólares para la federación campeona del mundo. Eso significó que la sola participación ya garantizaba un ingreso económico para cada equipo clasificado.

La expectativa para la próxima Copa del Mundo es mayor porque la FIFA expresó su intención de elevar de forma marcada los ingresos comerciales del torneo. El organismo también proyectó que el volumen de negocio se duplicará frente a ciclos anteriores.

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