Débora tiene 45 años y no tiene pareja, es por eso que decidió ser madre sola, para lo que recurrió al método de donación de esperma: "Creía que no era justa no brindándole la posibilidad a ese bebé de no tener papá, hasta que un día me animé porque sentía que el tiempo pasaba y pensé, es 'ahora o nunca'", contó al dar la feliz noticia de su embarazo en Intrusos.