A Débora siempre le gustaron los chicos, pero a la hora de evaluar la posibilidad de ser madre soltera, se sentía un tanto egoísta: "Creía que no era justa no brindándole la posibilidad a ese bebé de no tener papá, hasta que un día me animé porque sentía que el tiempo pasaba y pensé, es 'ahora o nunca'", reveló en una de sus últimas entrevistas.