Pero dentro de ese elenco, habría "un topo". Un espía que le cuenta a Laurita Fernández el día a día y monitorea que Flor Vigna no se acerque demasiado a su novio. No habría mucho que contarle ahora. La bicampeona del Bailando y el actor no se hablan en las grabaciones de Mi hermano es un clon, no ensayan las escenas juntos y las graban directamente, con el menor contacto. La situación entre ellos no tiene retorno.