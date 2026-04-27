México

Captura de “El Jardinero”: embajador de EEUU en México reconoce trabajo de la Semar y Gabinete de Seguridad

Audias Flores Silva es identificado como líder clave dentro del CJNG

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(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

El embajador de Estados en México, Ronald Johnson, publicó un mensaje de reconocimiento para las agencias de seguridad mexicanas luego de que fue informado el arresto de Audias Flores Silva, un sujeto apodado El Jardinero y quien es identificado como un líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de sus redes sociales, el funcionario estadounidense destacó la captura de Flores Silva como un “paso importante” para combatir el negocio ilícito del fentanilo.

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“Acciones como esta son esenciales para garantizar que quienes trafican drogas rindan cuentas. Reconozco el trabajo de @GabSeguridadMX y @SEMAR_mx por su valentía y compromiso”, es parte del mensaje compartido por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el 27 de abril.

De igual manera, el funcionario estadounidense describió al sujeto recientemente detenido como un “líder clave” en el CJNG.

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“Cuando actuamos con determinación, logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein.“, continúa el mensaje del embajador.

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