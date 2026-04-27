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La hora correcta del día en que debes tomar cada vitamina para realmente obtener sus beneficios

La elección de la hora adecuada influye en la manera en la que el cuerpo utiliza los suplementos y puede marcar la diferencia en tu bienestar diario

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La rutina y el tipo de suplemento pueden hacer que aproveches aún más los nutrientes para sentirte mejor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hora en que tomas tus vitaminas puede marcar la diferencia entre aprovechar al máximo sus beneficios o desperdiciar parte de su potencial.

Aunque muchas personas consideran que cualquier momento del día es adecuado, estudios y especialistas coinciden en que el tipo de vitamina y la forma de consumo influyen directamente en su absorción y efectividad.

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Conocer el horario y las condiciones ideales para ingerir cada suplemento ayuda a mejorar la salud y optimizar los resultados de la suplementación diaria.

Primer plano de manos de un niño sosteniendo vitaminas masticables de colores (rojo, amarillo, verde, blanco). Un frasco abierto con más pastillas y su tapa están sobre una mesa.
Un simple ajuste en tus hábitos logra que el organismo absorba mejor los beneficios de los suplementos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es la hora correcta del día en que debes tomar cada vitamina para realmente obtener sus beneficios

Como mencionamos antes, aunque podría parecer algo sin importancia, el horario puede afectar en gran medida la absorción de los suplementos que tomamos, como es el caso de las vitaminas.

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En este sentido, y de acuerdo con información de Cleveland Clinic, la siguiente es una guía sobre la mejor hora del día para tomar algunas de las vitaminas más comunes, con base en su tipo y absorción:

Vitamina D

Mejor hora: Por la mañana, junto con el desayuno. Motivo: Se absorbe mejor con alimentos que contengan grasa; además, tomarla temprano ayuda a no interferir con el sueño.

Vitamina C

Mejor hora: Por la mañana o a media mañana. Motivo: Es soluble en agua y puede tomarse con o sin alimentos. Si tienes el estómago sensible, mejor con comida.

Complejo B (B1, B6, B12, etc.)

Mejor hora: Por la mañana, junto con el desayuno. Motivo: Puede aumentar la energía y activar el sistema nervioso, por eso se recomienda evitarla por la noche.

Vitamina E

Mejor hora: Durante una comida, preferentemente en el almuerzo o cena. Motivo: Es liposoluble y requiere grasa para su absorción.

Vitamina A

Mejor hora: Durante una comida principal (almuerzo o cena). Motivo: Al ser liposoluble, necesita grasa para su correcta absorción.

Multivitamínicos

Mejor hora: Por la mañana, con el desayuno. Motivo: Así se aprovecha la energía durante el día y se reduce el riesgo de malestar estomacal.

Vitamina K

Mejor hora: Durante una comida con grasas saludables (almuerzo o cena). Motivo: Es liposoluble y su absorción mejora con alimentos grasos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Consumir multivitamínicos por la mañana, junto al desayuno, ayuda a aprovechar su aporte energético y reduce el riesgo de molestias gastrointestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros factores que afectan la absorción

  • Cafeína y té: Pueden disminuir la absorción de ciertas vitaminas y minerales si se toman juntos.
  • Alcohol y tabaco: Afectan negativamente la absorción y el metabolismo de varias vitaminas.
  • Interacción con medicamentos: Algunos fármacos pueden disminuir la eficacia de las vitaminas o, por el contrario, aumentar el riesgo de toxicidad.
  • Dosis elevadas: El cuerpo elimina el exceso de vitaminas hidrosolubles, pero las liposolubles pueden acumularse y causar efectos adversos si la dosis es muy alta.

Resumen en viñetas

  • Toma vitaminas liposolubles con comidas que incluyan grasa.
  • Toma vitaminas hidrosolubles por la mañana, preferentemente con agua o junto con alimentos si eres sensible.
  • Evita combinarlas con café o té.

Recuerda siempre consultar a un médico antes de iniciar cualquier suplemento, para ajustar dosis y horarios según tus necesidades.

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