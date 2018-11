Y siguió: "No lo hice apropósito, pero me crucé y le hablé al policía, pero no porque me gritaron, sino porque lo fui a saludar. Él me dijo: 'Quedate tranquilo acá'. Y los otros en el colectivo me seguían agrediendo y me decían: 'No te vamos a hacer nada'. Estos tipos están locos. Me quedé con miedo".