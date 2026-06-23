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Tercer día de la ola de calor en España: estas son las 100 estaciones meteorológicas de la Aemet que han superado los 40 grados

En Andújar (Jaén), el mercurio alcanzó por primera vez en este año los 45,1 grados. Por detrás se quedaron Bailén (Jaén) con 44,2 grados y Montoro (Córdoba) con 43,5 grados

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Trabajadores en un andamio se protegen la cabeza en Bilbao, a 22 de junio de 2026. (EFE/Luis Tejido)
Trabajadores en un andamio se protegen la cabeza en Bilbao, a 22 de junio de 2026. (EFE/Luis Tejido)

La ola de calor que afecta a casi toda España, salvo a Canarias, dejó el lunes temperaturas extremas en buena parte del país con más de 100 estaciones, el 12% de las 828 que integran la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por encima de los 40 grados.

Las estaciones meteorológicas que han registrado las temperaturas más altas según la Aemet se distribuyen principalmente en Aragón, que cuenta con 22 municipios, seguida de Castilla-La Mancha con 17 y Andalucía con 16. Navarra suma 14 municipios, Cataluña 10 (nueve en Lleida y uno en Tarragona), mientras que el País Vasco aparece con ocho registros. La Rioja y la Comunidad de Madrid presentan cuatro estaciones cada una, Extremadura cinco, y tanto Cantabria como Castilla y León figuran con una estación cada una.

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Las 103 estaciones que superaron los 40 grados son las siguientes:

  1. Andújar (Jaén): 45.1 grados
  2. Bailén (Jaén): 44.2 grados
  3. Montoro (Córdoba): 43.5 grados
  4. Quinto (Zaragoza): 42.9 grados
  5. Lleida (Lleida): 42.9 grados
  6. Herrera del Duque (Badajoz): 42.8 grados
  7. Cáseda (Navarra): 42.6 grados
  8. Alcañiz (Teruel): 42.5 grados
  9. Baztan, Irurita (Navarra): 42.4 grados
  10. Oropesa (Toledo): 42.3 grados
  11. Hijar (Teruel): 42.2 grados
  12. Zaragoza, Valdespartera (Zaragoza): 42.1 grados
  13. Linares (Jaén): 42.1 grados
  14. Fraga (Huesca): 42.1 grados
  15. Ejea de los Caballeros, Eras Altas (Zaragoza): 42.0 grados
  16. Talavera de la Reina (Toledo): 41.9 grados
  17. Ciudad Real (Ciudad Real): 41.9 grados
  18. Almadén (Ciudad Real): 41.8 grados
  19. Villanueva del Arzobispo (Jaén): 41.7 grados
  20. Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real): 41.7 grados
  21. Miranda de Ebro (Burgos): 41.7 grados
  22. Leciñena (Zaragoza): 41.7 grados
  23. Caspe, Plana del Pilón (Zaragoza): 41.7 grados
  24. Alcazar de San Juan (Ciudad Real): 41.7 grados
  25. Toledo (Toledo): 41.6 grados
  26. Pamplona, Aeropuerto (Navarra): 41.6 grados
  27. Navalvillar de Pela (Badajoz): 41.6 grados
  28. Llimiana (Lleida): 41.6 grados
  29. Jaén (Jaén): 41.6 grados
  30. Calanda (Teruel): 41.6 grados
  31. Tamarite de Litera, La Melusa (Huesca): 41.5 grados
  32. Sariñena (Huesca): 41.5 grados
  33. Baeza (Jaén): 41.5 grados
  34. Artesa de Segre (Lleida): 41.5 grados
  35. Almudévar (Huesca): 41.5 grados
  36. Zaragoza, Aeropuerto (Zaragoza): 41.4 grados
  37. Navalmoral de la Mata (Cáceres): 41.4 grados
  38. Haro (La Rioja): 41.4 grados
  39. El Soleràs (Lleida): 41.4 grados
  40. Granada Aeropuerto (Granada): 41.3 grados
  41. Barbastro (Huesca): 41.3 grados
  42. Puertollano (Ciudad Real): 41.2 grados
  43. Errenteria, Añarbe (Gipuzkoa): 41.2 grados
  44. Cardeña (Córdoba): 41.2 grados
  45. Ballobar (Huesca): 41.2 grados
  46. Viso del Marqués (Ciudad Real): 41.1 grados
  47. Priego de Córdoba (Córdoba): 41.1 grados
  48. Mollerussa (Lleida): 41.1 grados
  49. Logroño, Aeropuerto (La Rioja): 41.1 grados
  50. Arganda del Rey (Madrid): 41.1 grados
  51. Irurtzun (Navarra): 41.0 grados
  52. Bardenas Reales, Base Aérea (Navarra): 41.0 grados
  53. Abenójar (Ciudad Real): 41.0 grados
  54. Segura (Gipuzkoa): 40.9 grados
  55. Loja (Granada): 40.9 grados
  56. Larraga (Navarra): 40.9 grados
  57. Granada-Cartuja (Granada): 40.9 grados
  58. Espiel (Córdoba): 40.9 grados
  59. Aranguren, Ilundain (Navarra): 40.9 grados
  60. Villanueva de los Infantes (Ciudad Real): 40.8 grados
  61. Torà (Lleida): 40.8 grados
  62. Huesca, Aeropuerto (Huesca): 40.8 grados
  63. Tomelloso (Ciudad Real): 40.7 grados
  64. Navascués/Nabaskoze (Navarra): 40.7 grados
  65. La Almunia de Doña Godina (Zaragoza): 40.7 grados
  66. Alfaro, La Plana (La Rioja): 40.7 grados
  67. Serradilla (Cáceres): 40.6 grados
  68. Orozko, Ibarra (Bizkaia): 40.6 grados
  69. Beasain, Arriaran (Gipuzkoa): 40.6 grados
  70. Tudela (Navarra): 40.5 grados
  71. Nájera (La Rioja): 40.5 grados
  72. Monteagudo (Navarra): 40.5 grados
  73. Coll de Nargó (Lleida): 40.5 grados
  74. Bera (Navarra): 40.4 grados
  75. Aretxabaleta (Gipuzkoa): 40.4 grados
  76. Aranjuez (Madrid): 40.4 grados
  77. Valdepeñas (Ciudad Real): 40.3 grados
  78. Os de Balaguer (Lleida): 40.3 grados
  79. Ordizia (Gipuzkoa): 40.3 grados
  80. Mora (Toledo): 40.3 grados
  81. Huesca (Huesca): 40.3 grados
  82. Cillorigo de Liébana, Tama (Cantabria): 40.3 grados
  83. Castejon de Valdejasa (Zaragoza): 40.3 grados
  84. Alcala de Henares (Madrid): 40.3 grados
  85. Aínsa-Sobrarbe, La Serreta (Huesca): 40.3 grados
  86. Olite/Erriberri (Navarra): 40.2 grados
  87. Navahermosa (Toledo): 40.2 grados
  88. Los Arcos (Navarra): 40.2 grados
  89. Isaba/Izaba (Navarra): 40.2 grados
  90. Fuencaliente (Ciudad Real): 40.2 grados
  91. Córdoba, Embalse de Guadanuño (Córdoba): 40.2 grados
  92. Azpeitia (Gipuzkoa): 40.2 grados
  93. La Pobla de Massaluca (Tarragona): 40.1 grados
  94. Elgoibar (Gipuzkoa): 40.1 grados
  95. Don Benito (Badajoz): 40.1 grados
  96. Valmadrid (Zaragoza): 40 grados
  97. Tordera - Granyanella (Lleida): 40 grados
  98. Madrid Aeropuerto (Madrid): 40 grados
  99. Lanaja (Huesca): 40 grados
  100. La Rambla (Córdoba): 40 grados
  101. Écija (Sevilla): 40 grados
  102. Alcornoquera, Parque Nacional Cabañeros (Ciudad Real): 40.0 grados
  103. Alcalá La Real (Jaén): 40 grados

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