Tercer día de la ola de calor en España: estas son las 100 estaciones meteorológicas de la Aemet que han superado los 40 grados

Trabajadores en un andamio se protegen la cabeza en Bilbao, a 22 de junio de 2026. (EFE/Luis Tejido)

La ola de calor que afecta a casi toda España, salvo a Canarias, dejó el lunes temperaturas extremas en buena parte del país con más de 100 estaciones, el 12% de las 828 que integran la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por encima de los 40 grados.

Las estaciones meteorológicas que han registrado las temperaturas más altas según la Aemet se distribuyen principalmente en Aragón, que cuenta con 22 municipios, seguida de Castilla-La Mancha con 17 y Andalucía con 16. Navarra suma 14 municipios, Cataluña 10 (nueve en Lleida y uno en Tarragona), mientras que el País Vasco aparece con ocho registros. La Rioja y la Comunidad de Madrid presentan cuatro estaciones cada una, Extremadura cinco, y tanto Cantabria como Castilla y León figuran con una estación cada una.

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Las 103 estaciones que superaron los 40 grados son las siguientes:

Andújar (Jaén): 45.1 grados Bailén (Jaén): 44.2 grados Montoro (Córdoba): 43.5 grados Quinto (Zaragoza): 42.9 grados Lleida (Lleida): 42.9 grados Herrera del Duque (Badajoz): 42.8 grados Cáseda (Navarra): 42.6 grados Alcañiz (Teruel): 42.5 grados Baztan, Irurita (Navarra): 42.4 grados Oropesa (Toledo): 42.3 grados Hijar (Teruel): 42.2 grados Zaragoza, Valdespartera (Zaragoza): 42.1 grados Linares (Jaén): 42.1 grados Fraga (Huesca): 42.1 grados Ejea de los Caballeros, Eras Altas (Zaragoza): 42.0 grados Talavera de la Reina (Toledo): 41.9 grados Ciudad Real (Ciudad Real): 41.9 grados Almadén (Ciudad Real): 41.8 grados Villanueva del Arzobispo (Jaén): 41.7 grados Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real): 41.7 grados Miranda de Ebro (Burgos): 41.7 grados Leciñena (Zaragoza): 41.7 grados Caspe, Plana del Pilón (Zaragoza): 41.7 grados Alcazar de San Juan (Ciudad Real): 41.7 grados Toledo (Toledo): 41.6 grados Pamplona, Aeropuerto (Navarra): 41.6 grados Navalvillar de Pela (Badajoz): 41.6 grados Llimiana (Lleida): 41.6 grados Jaén (Jaén): 41.6 grados Calanda (Teruel): 41.6 grados Tamarite de Litera, La Melusa (Huesca): 41.5 grados Sariñena (Huesca): 41.5 grados Baeza (Jaén): 41.5 grados Artesa de Segre (Lleida): 41.5 grados Almudévar (Huesca): 41.5 grados Zaragoza, Aeropuerto (Zaragoza): 41.4 grados Navalmoral de la Mata (Cáceres): 41.4 grados Haro (La Rioja): 41.4 grados El Soleràs (Lleida): 41.4 grados Granada Aeropuerto (Granada): 41.3 grados Barbastro (Huesca): 41.3 grados Puertollano (Ciudad Real): 41.2 grados Errenteria, Añarbe (Gipuzkoa): 41.2 grados Cardeña (Córdoba): 41.2 grados Ballobar (Huesca): 41.2 grados Viso del Marqués (Ciudad Real): 41.1 grados Priego de Córdoba (Córdoba): 41.1 grados Mollerussa (Lleida): 41.1 grados Logroño, Aeropuerto (La Rioja): 41.1 grados Arganda del Rey (Madrid): 41.1 grados Irurtzun (Navarra): 41.0 grados Bardenas Reales, Base Aérea (Navarra): 41.0 grados Abenójar (Ciudad Real): 41.0 grados Segura (Gipuzkoa): 40.9 grados Loja (Granada): 40.9 grados Larraga (Navarra): 40.9 grados Granada-Cartuja (Granada): 40.9 grados Espiel (Córdoba): 40.9 grados Aranguren, Ilundain (Navarra): 40.9 grados Villanueva de los Infantes (Ciudad Real): 40.8 grados Torà (Lleida): 40.8 grados Huesca, Aeropuerto (Huesca): 40.8 grados Tomelloso (Ciudad Real): 40.7 grados Navascués/Nabaskoze (Navarra): 40.7 grados La Almunia de Doña Godina (Zaragoza): 40.7 grados Alfaro, La Plana (La Rioja): 40.7 grados Serradilla (Cáceres): 40.6 grados Orozko, Ibarra (Bizkaia): 40.6 grados Beasain, Arriaran (Gipuzkoa): 40.6 grados Tudela (Navarra): 40.5 grados Nájera (La Rioja): 40.5 grados Monteagudo (Navarra): 40.5 grados Coll de Nargó (Lleida): 40.5 grados Bera (Navarra): 40.4 grados Aretxabaleta (Gipuzkoa): 40.4 grados Aranjuez (Madrid): 40.4 grados Valdepeñas (Ciudad Real): 40.3 grados Os de Balaguer (Lleida): 40.3 grados Ordizia (Gipuzkoa): 40.3 grados Mora (Toledo): 40.3 grados Huesca (Huesca): 40.3 grados Cillorigo de Liébana, Tama (Cantabria): 40.3 grados Castejon de Valdejasa (Zaragoza): 40.3 grados Alcala de Henares (Madrid): 40.3 grados Aínsa-Sobrarbe, La Serreta (Huesca): 40.3 grados Olite/Erriberri (Navarra): 40.2 grados Navahermosa (Toledo): 40.2 grados Los Arcos (Navarra): 40.2 grados Isaba/Izaba (Navarra): 40.2 grados Fuencaliente (Ciudad Real): 40.2 grados Córdoba, Embalse de Guadanuño (Córdoba): 40.2 grados Azpeitia (Gipuzkoa): 40.2 grados La Pobla de Massaluca (Tarragona): 40.1 grados Elgoibar (Gipuzkoa): 40.1 grados Don Benito (Badajoz): 40.1 grados Valmadrid (Zaragoza): 40 grados Tordera - Granyanella (Lleida): 40 grados Madrid Aeropuerto (Madrid): 40 grados Lanaja (Huesca): 40 grados La Rambla (Córdoba): 40 grados Écija (Sevilla): 40 grados Alcornoquera, Parque Nacional Cabañeros (Ciudad Real): 40.0 grados Alcalá La Real (Jaén): 40 grados