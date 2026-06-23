Tercer día de la ola de calor en España: estas son las 100 estaciones meteorológicas de la Aemet que han superado los 40 grados

La ola de calor que afecta a casi toda España, salvo a Canarias, dejó el lunes temperaturas extremas en buena parte del país con más de 100 estaciones, el 12% de las 828 que integran la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por encima de los 40 grados.
Las estaciones meteorológicas que han registrado las temperaturas más altas según la Aemet se distribuyen principalmente en Aragón, que cuenta con 22 municipios, seguida de Castilla-La Mancha con 17 y Andalucía con 16. Navarra suma 14 municipios, Cataluña 10 (nueve en Lleida y uno en Tarragona), mientras que el País Vasco aparece con ocho registros. La Rioja y la Comunidad de Madrid presentan cuatro estaciones cada una, Extremadura cinco, y tanto Cantabria como Castilla y León figuran con una estación cada una.
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Las 103 estaciones que superaron los 40 grados son las siguientes:
- Andújar (Jaén): 45.1 grados
- Bailén (Jaén): 44.2 grados
- Montoro (Córdoba): 43.5 grados
- Quinto (Zaragoza): 42.9 grados
- Lleida (Lleida): 42.9 grados
- Herrera del Duque (Badajoz): 42.8 grados
- Cáseda (Navarra): 42.6 grados
- Alcañiz (Teruel): 42.5 grados
- Baztan, Irurita (Navarra): 42.4 grados
- Oropesa (Toledo): 42.3 grados
- Hijar (Teruel): 42.2 grados
- Zaragoza, Valdespartera (Zaragoza): 42.1 grados
- Linares (Jaén): 42.1 grados
- Fraga (Huesca): 42.1 grados
- Ejea de los Caballeros, Eras Altas (Zaragoza): 42.0 grados
- Talavera de la Reina (Toledo): 41.9 grados
- Ciudad Real (Ciudad Real): 41.9 grados
- Almadén (Ciudad Real): 41.8 grados
- Villanueva del Arzobispo (Jaén): 41.7 grados
- Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real): 41.7 grados
- Miranda de Ebro (Burgos): 41.7 grados
- Leciñena (Zaragoza): 41.7 grados
- Caspe, Plana del Pilón (Zaragoza): 41.7 grados
- Alcazar de San Juan (Ciudad Real): 41.7 grados
- Toledo (Toledo): 41.6 grados
- Pamplona, Aeropuerto (Navarra): 41.6 grados
- Navalvillar de Pela (Badajoz): 41.6 grados
- Llimiana (Lleida): 41.6 grados
- Jaén (Jaén): 41.6 grados
- Calanda (Teruel): 41.6 grados
- Tamarite de Litera, La Melusa (Huesca): 41.5 grados
- Sariñena (Huesca): 41.5 grados
- Baeza (Jaén): 41.5 grados
- Artesa de Segre (Lleida): 41.5 grados
- Almudévar (Huesca): 41.5 grados
- Zaragoza, Aeropuerto (Zaragoza): 41.4 grados
- Navalmoral de la Mata (Cáceres): 41.4 grados
- Haro (La Rioja): 41.4 grados
- El Soleràs (Lleida): 41.4 grados
- Granada Aeropuerto (Granada): 41.3 grados
- Barbastro (Huesca): 41.3 grados
- Puertollano (Ciudad Real): 41.2 grados
- Errenteria, Añarbe (Gipuzkoa): 41.2 grados
- Cardeña (Córdoba): 41.2 grados
- Ballobar (Huesca): 41.2 grados
- Viso del Marqués (Ciudad Real): 41.1 grados
- Priego de Córdoba (Córdoba): 41.1 grados
- Mollerussa (Lleida): 41.1 grados
- Logroño, Aeropuerto (La Rioja): 41.1 grados
- Arganda del Rey (Madrid): 41.1 grados
- Irurtzun (Navarra): 41.0 grados
- Bardenas Reales, Base Aérea (Navarra): 41.0 grados
- Abenójar (Ciudad Real): 41.0 grados
- Segura (Gipuzkoa): 40.9 grados
- Loja (Granada): 40.9 grados
- Larraga (Navarra): 40.9 grados
- Granada-Cartuja (Granada): 40.9 grados
- Espiel (Córdoba): 40.9 grados
- Aranguren, Ilundain (Navarra): 40.9 grados
- Villanueva de los Infantes (Ciudad Real): 40.8 grados
- Torà (Lleida): 40.8 grados
- Huesca, Aeropuerto (Huesca): 40.8 grados
- Tomelloso (Ciudad Real): 40.7 grados
- Navascués/Nabaskoze (Navarra): 40.7 grados
- La Almunia de Doña Godina (Zaragoza): 40.7 grados
- Alfaro, La Plana (La Rioja): 40.7 grados
- Serradilla (Cáceres): 40.6 grados
- Orozko, Ibarra (Bizkaia): 40.6 grados
- Beasain, Arriaran (Gipuzkoa): 40.6 grados
- Tudela (Navarra): 40.5 grados
- Nájera (La Rioja): 40.5 grados
- Monteagudo (Navarra): 40.5 grados
- Coll de Nargó (Lleida): 40.5 grados
- Bera (Navarra): 40.4 grados
- Aretxabaleta (Gipuzkoa): 40.4 grados
- Aranjuez (Madrid): 40.4 grados
- Valdepeñas (Ciudad Real): 40.3 grados
- Os de Balaguer (Lleida): 40.3 grados
- Ordizia (Gipuzkoa): 40.3 grados
- Mora (Toledo): 40.3 grados
- Huesca (Huesca): 40.3 grados
- Cillorigo de Liébana, Tama (Cantabria): 40.3 grados
- Castejon de Valdejasa (Zaragoza): 40.3 grados
- Alcala de Henares (Madrid): 40.3 grados
- Aínsa-Sobrarbe, La Serreta (Huesca): 40.3 grados
- Olite/Erriberri (Navarra): 40.2 grados
- Navahermosa (Toledo): 40.2 grados
- Los Arcos (Navarra): 40.2 grados
- Isaba/Izaba (Navarra): 40.2 grados
- Fuencaliente (Ciudad Real): 40.2 grados
- Córdoba, Embalse de Guadanuño (Córdoba): 40.2 grados
- Azpeitia (Gipuzkoa): 40.2 grados
- La Pobla de Massaluca (Tarragona): 40.1 grados
- Elgoibar (Gipuzkoa): 40.1 grados
- Don Benito (Badajoz): 40.1 grados
- Valmadrid (Zaragoza): 40 grados
- Tordera - Granyanella (Lleida): 40 grados
- Madrid Aeropuerto (Madrid): 40 grados
- Lanaja (Huesca): 40 grados
- La Rambla (Córdoba): 40 grados
- Écija (Sevilla): 40 grados
- Alcornoquera, Parque Nacional Cabañeros (Ciudad Real): 40.0 grados
- Alcalá La Real (Jaén): 40 grados
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