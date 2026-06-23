España

Detienen a unos padres en Madrid tras hallar a su bebé deshidratado y drogado en una vivienda llena de basura

El menor, de solo dos meses, tenía fiebre alta y estaba cubierto de heces. Ambos progenitores cuentan con antecedentes y están acusados de un presunto delito de abandono de menor

Guardar
Google icon
Coche de Policía Nacional. (Europa Press)
Coche de Policía Nacional. (Europa Press)

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid han rescatado a un bebé de apenas dos meses en un domicilio del distrito de Tetuán. El pequeño se encontraba en estado de abandono, deshidratado y cubierto de heces dentro de una vivienda que presentaba graves condiciones de insalubridad.

El operativo se produjo el pasado domingo, poco después de las ocho de la mañana, cuando vecinos de la calle de Castilla alertaron a la policía por una fuerte discusión en un bajo ocupado por una pareja. Al llegar la patrulla de la Policía Nacional, les abrió la puerta una mujer de 29 años que presentaba signos evidentes de embriaguez y consumo de drogas. Dentro del piso, la acumulación de basura, restos de heces de perro y cucarachas en el frigorífico evidenciaban el deterioro del ambiente.

PUBLICIDAD

En una de las habitaciones, un hombre yacía en la cama, incapaz de hablar debido al consumo de drogas. Junto a él, los agentes hallaron al bebé con claros signos de abandono: deshidratación, fiebre alta y cubierto de heces. Según información adelantada por el diario El Mundo, el menor dio positivo en cocaína. La madre reconoció ante la policía haber consumido alcohol y drogas mientras amamantaba.

Los progenitores, ambos con antecedentes, fueron detenidos acusados de un presunto delito de abandono de menor. Además, se les imputa atentado a la autoridad tras intentar agredir a los agentes durante la intervención.

PUBLICIDAD

La defensa de los padres acusados de encerrar a sus hijos expone su versión. Afirman que la familia se volcó en el cuidado de los menores de una manera "heterodoxa" y que en ningún caso se trata de un acto criminal.

Bajo tutela de la Comunidad de Madrid

El bebé fue trasladado al Hospital de La Paz para recibir atención médica y ha quedado bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. Los vecinos relataron a los agentes que en la vivienda eran habituales las fiestas y que ya se habían producido enfrentamientos al intentar reprochar la conducta de sus ocupantes.

En el domicilio, la Policía Municipal también encontró un gato y un perro con señales de abandono, mientras que un galgo perteneciente a la pareja fue hallado deambulando sin supervisión en la vía pública. Los tres animales quedaron bajo custodia de los servicios municipales, que los trasladaron al Centro de Protección Animal.

Temas Relacionados

Absusos a menoresMadridSucesosPolicía NacionalEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un detenido en una operación de narcotráfico por atropellar a un agente y embestir vehículos de la Guardia Civil dejando otros dos heridos

Se le atribuyen delitos de atentado a la autoridad, seguridad vial y apoyo logístico al narcotráfico

Un detenido en una operación de narcotráfico por atropellar a un agente y embestir vehículos de la Guardia Civil dejando otros dos heridos

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 23 junio

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 23 junio

Las flores venenosas con las que tienen que tener cuidado mascotas y niños este verano

A la lista se suman plantas que son completamente seguras para sustituir y estar con total tranquilidad en casa

Las flores venenosas con las que tienen que tener cuidado mascotas y niños este verano

La UCO vincula el ‘caso Leire Díez’ y el rescate a Tubos Reunidos al PNV, que admite reuniones con el Gobierno pero niega cualquier trama corrupta

La Guardia Civil detalla en un informe remitido a la Audiencia Nacional la existencia de reuniones entre miembros del PNV, responsables del PSOE y directivos de Tubos Reunidos en el marco de la investigación sobre la concesión de una ayuda pública de 112,9 millones de euros a la empresa vasca

La UCO vincula el ‘caso Leire Díez’ y el rescate a Tubos Reunidos al PNV, que admite reuniones con el Gobierno pero niega cualquier trama corrupta

Telecinco tropieza con el estreno de ‘Amor o lo que surja’ mientras ‘Pasapalabra’ resiste el tirón de Leo Messi y el Mundial

El nuevo programa de Carlos Lozano debuta con un discreto 6,8% de cuota, mientras el concurso de Antena 3 aguanta el pulso frente al Argentina-Austria, que arrasa en La 1 con más de un 31% de share

Telecinco tropieza con el estreno de ‘Amor o lo que surja’ mientras ‘Pasapalabra’ resiste el tirón de Leo Messi y el Mundial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un detenido en una operación de narcotráfico por atropellar a un agente y embestir vehículos de la Guardia Civil dejando otros dos heridos

Un detenido en una operación de narcotráfico por atropellar a un agente y embestir vehículos de la Guardia Civil dejando otros dos heridos

La UCO vincula el ‘caso Leire Díez’ y el rescate a Tubos Reunidos al PNV, que admite reuniones con el Gobierno pero niega cualquier trama corrupta

La DGT avisa: si prestas el coche a menudo, lo mejor es comunicarlo para evitar que la multa llegue a la persona equivocada

Un migrante se salva de una orden de expulsión de España tras conseguir el arraigo socioformativo durante el juicio

La misión de la Armada Española en Mauritania con entrenamientos conjuntos y abordajes en alta mar a través del patrullero Atalaya

ECONOMÍA

Casarse en España cuesta 32.355 euros: el compromiso empieza por ahorrar más de dos años antes del “sí, quiero”

Casarse en España cuesta 32.355 euros: el compromiso empieza por ahorrar más de dos años antes del “sí, quiero”

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que debes hacerte antes de comprar un terreno para ahorrar hasta 40.000 euros”

Más de un SMI para las vacaciones: los españoles gastarán este verano 582 euros en alojamiento, 309 en ocio y 280 en transporte por solo un viaje

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, diseñar una casa también significa pensar en la sequía”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Horario y dónde ver el partido Inglaterra - Ghana del Mundial 2026 hoy en España: duelo por el liderato en el grupo L

Horario y dónde ver el partido Inglaterra - Ghana del Mundial 2026 hoy en España: duelo por el liderato en el grupo L

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, martes 23 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Inglaterra - Ghana hoy, en directo: sigue la última hora del partido fuerte del grupo L del Mundial 2026

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Ghana se encomienda a un hechicero para frenar a Kane e intentar ganar a Inglaterra en su segundo partido en el Mundial