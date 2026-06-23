Detienen a unos padres en Madrid tras hallar a su bebé deshidratado y drogado en una vivienda llena de basura

Coche de Policía Nacional. (Europa Press)

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid han rescatado a un bebé de apenas dos meses en un domicilio del distrito de Tetuán. El pequeño se encontraba en estado de abandono, deshidratado y cubierto de heces dentro de una vivienda que presentaba graves condiciones de insalubridad.

El operativo se produjo el pasado domingo, poco después de las ocho de la mañana, cuando vecinos de la calle de Castilla alertaron a la policía por una fuerte discusión en un bajo ocupado por una pareja. Al llegar la patrulla de la Policía Nacional, les abrió la puerta una mujer de 29 años que presentaba signos evidentes de embriaguez y consumo de drogas. Dentro del piso, la acumulación de basura, restos de heces de perro y cucarachas en el frigorífico evidenciaban el deterioro del ambiente.

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En una de las habitaciones, un hombre yacía en la cama, incapaz de hablar debido al consumo de drogas. Junto a él, los agentes hallaron al bebé con claros signos de abandono: deshidratación, fiebre alta y cubierto de heces. Según información adelantada por el diario El Mundo, el menor dio positivo en cocaína. La madre reconoció ante la policía haber consumido alcohol y drogas mientras amamantaba.

Los progenitores, ambos con antecedentes, fueron detenidos acusados de un presunto delito de abandono de menor. Además, se les imputa atentado a la autoridad tras intentar agredir a los agentes durante la intervención.

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La defensa de los padres acusados de encerrar a sus hijos expone su versión. Afirman que la familia se volcó en el cuidado de los menores de una manera "heterodoxa" y que en ningún caso se trata de un acto criminal.

Bajo tutela de la Comunidad de Madrid

El bebé fue trasladado al Hospital de La Paz para recibir atención médica y ha quedado bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. Los vecinos relataron a los agentes que en la vivienda eran habituales las fiestas y que ya se habían producido enfrentamientos al intentar reprochar la conducta de sus ocupantes.

En el domicilio, la Policía Municipal también encontró un gato y un perro con señales de abandono, mientras que un galgo perteneciente a la pareja fue hallado deambulando sin supervisión en la vía pública. Los tres animales quedaron bajo custodia de los servicios municipales, que los trasladaron al Centro de Protección Animal.

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