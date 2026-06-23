Un detenido en una operación de narcotráfico por atropellar a un agente y embestir vehículos de la Guardia Civil dejando otros dos heridos

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil (ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a un presunto integrante de una red de narcologística durante una operación desarrollada esta madrugada en Chiclana, según ha confirmado el Instituto Armado. El sospechoso intentó huir arrollando a un agente y embistiendo varios vehículos policiales, causando heridas a dos guardias civiles y atropellando a otro. Se le atribuyen delitos de atentado a la autoridad, seguridad vial y apoyo logístico al narcotráfico.

Se trataba de un operativo iniciado contra los sospechosos de llevar a cabo un abastecimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico, lo que se conoce como ‘petaqueo’. Desde la aprobación de la ley contra las ‘narcogasolineras’, se ha tratado de endurecer la lucha contra el narcotráfico a través de seguir el combustible. Esta ley permite juzgar de la misma forma el tráfico de gasolina aunque no se demuestre la conexión directa con el transporte de drogas.

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Los hechos ocurrieron en la playa de la Barrosa, donde agentes del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron la aproximación de una Embarcación de Alta Velocidad (EAV), los vehículos usados como narcolanchas. De inmediato, la Guardia Civil organizó un dispositivo para frenar su abastecimiento, lo que acabó desembocando en la acción contra los agentes.

El video muestra una operación marítima con dos embarcaciones. Una lancha rápida oscura con varias personas a bordo se desplaza por el agua. Posteriormente, una patrullera de la Guardia Civil, identificable por sus colores y emblemas, navega a alta velocidad. Ambas embarcaciones crean una estela visible en el mar. Las imágenes incluyen los logos oficiales del Ministerio del Interior y la Guardia Civil.

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