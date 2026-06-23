España

Un detenido en una operación de narcotráfico por atropellar a un agente y embestir vehículos de la Guardia Civil dejando otros dos heridos

Se le atribuyen delitos de atentado a la autoridad, seguridad vial y apoyo logístico al narcotráfico

Guardar
Google icon
Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil (ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS)
Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil (ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a un presunto integrante de una red de narcologística durante una operación desarrollada esta madrugada en Chiclana, según ha confirmado el Instituto Armado. El sospechoso intentó huir arrollando a un agente y embistiendo varios vehículos policiales, causando heridas a dos guardias civiles y atropellando a otro. Se le atribuyen delitos de atentado a la autoridad, seguridad vial y apoyo logístico al narcotráfico.

Se trataba de un operativo iniciado contra los sospechosos de llevar a cabo un abastecimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico, lo que se conoce como ‘petaqueo’. Desde la aprobación de la ley contra las ‘narcogasolineras’, se ha tratado de endurecer la lucha contra el narcotráfico a través de seguir el combustible. Esta ley permite juzgar de la misma forma el tráfico de gasolina aunque no se demuestre la conexión directa con el transporte de drogas.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron en la playa de la Barrosa, donde agentes del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron la aproximación de una Embarcación de Alta Velocidad (EAV), los vehículos usados como narcolanchas. De inmediato, la Guardia Civil organizó un dispositivo para frenar su abastecimiento, lo que acabó desembocando en la acción contra los agentes.

El video muestra una operación marítima con dos embarcaciones. Una lancha rápida oscura con varias personas a bordo se desplaza por el agua. Posteriormente, una patrullera de la Guardia Civil, identificable por sus colores y emblemas, navega a alta velocidad. Ambas embarcaciones crean una estela visible en el mar. Las imágenes incluyen los logos oficiales del Ministerio del Interior y la Guardia Civil.

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

NarcotráficoDrogasGuardia CivilEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen a unos padres en Madrid tras hallar a su bebé deshidratado y drogado en una vivienda llena de basura

El menor, de solo dos meses, tenía fiebre alta y estaba cubierto de heces. Ambos progenitores cuentan con antecedentes y están acusados de un presunto delito de abandono de menor

Detienen a unos padres en Madrid tras hallar a su bebé deshidratado y drogado en una vivienda llena de basura

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 23 junio

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 23 junio

Las flores venenosas con las que tienen que tener cuidado mascotas y niños este verano

A la lista se suman plantas que son completamente seguras para sustituir y estar con total tranquilidad en casa

Las flores venenosas con las que tienen que tener cuidado mascotas y niños este verano

La UCO vincula el ‘caso Leire Díez’ y el rescate a Tubos Reunidos al PNV, que admite reuniones con el Gobierno pero niega cualquier trama corrupta

La Guardia Civil detalla en un informe remitido a la Audiencia Nacional la existencia de reuniones entre miembros del PNV, responsables del PSOE y directivos de Tubos Reunidos en el marco de la investigación sobre la concesión de una ayuda pública de 112,9 millones de euros a la empresa vasca

La UCO vincula el ‘caso Leire Díez’ y el rescate a Tubos Reunidos al PNV, que admite reuniones con el Gobierno pero niega cualquier trama corrupta

Telecinco tropieza con el estreno de ‘Amor o lo que surja’ mientras ‘Pasapalabra’ resiste el tirón de Leo Messi y el Mundial

El nuevo programa de Carlos Lozano debuta con un discreto 6,8% de cuota, mientras el concurso de Antena 3 aguanta el pulso frente al Argentina-Austria, que arrasa en La 1 con más de un 31% de share

Telecinco tropieza con el estreno de ‘Amor o lo que surja’ mientras ‘Pasapalabra’ resiste el tirón de Leo Messi y el Mundial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO vincula el ‘caso Leire Díez’ y el rescate a Tubos Reunidos al PNV, que admite reuniones con el Gobierno pero niega cualquier trama corrupta

La UCO vincula el ‘caso Leire Díez’ y el rescate a Tubos Reunidos al PNV, que admite reuniones con el Gobierno pero niega cualquier trama corrupta

La DGT avisa: si prestas el coche a menudo, lo mejor es comunicarlo para evitar que la multa llegue a la persona equivocada

Un migrante se salva de una orden de expulsión de España tras conseguir el arraigo socioformativo durante el juicio

La misión de la Armada Española en Mauritania con entrenamientos conjuntos y abordajes en alta mar a través del patrullero Atalaya

Los horarios de la DGT para este verano: así se adapta la actividad en sus oficinas durante el periodo estival

ECONOMÍA

Casarse en España cuesta 32.355 euros: el compromiso empieza por ahorrar más de dos años antes del “sí, quiero”

Casarse en España cuesta 32.355 euros: el compromiso empieza por ahorrar más de dos años antes del “sí, quiero”

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que debes hacerte antes de comprar un terreno para ahorrar hasta 40.000 euros”

Más de un SMI para las vacaciones: los españoles gastarán este verano 582 euros en alojamiento, 309 en ocio y 280 en transporte por solo un viaje

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, diseñar una casa también significa pensar en la sequía”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Horario y dónde ver el partido Inglaterra - Ghana del Mundial 2026 hoy en España: duelo por el liderato en el grupo L

Horario y dónde ver el partido Inglaterra - Ghana del Mundial 2026 hoy en España: duelo por el liderato en el grupo L

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, martes 23 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Inglaterra - Ghana hoy, en directo: sigue la última hora del partido fuerte del grupo L del Mundial 2026

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Ghana se encomienda a un hechicero para frenar a Kane e intentar ganar a Inglaterra en su segundo partido en el Mundial