Al ser consultada por sus compañeras en el programa conducido por Pamela David sobre quiénes fueron las que evitaron acercarse a ella, Granata detalló: "Lali no me saludó, Jimena Barón tampoco, Vero Lozano no me saludó, Flor de la V no me saludó… Las conozco de verlas aunque no seamos amigas. Al programa de Vero Lozano fui mil veces. Ninguna de las que estaban en la foto me saludó. Habla más de ellas que de mí".