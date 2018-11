El actor siguió cosechando una importante carrera y participó en diversas películas: Simon Birch (1998); The Sensation of Sight (2006); Matters of Life and Death (2007); The Social Network (2010) y G.I. Joe: Retaliation (2013); entre otras. También estuvo en las series: Providence (2002); The Pacific (2010); Coma (2012); Justified (2013); y Person of Interest (2014).