Que su presencia escénica (pese a sus cambios capilares: pelo largo, afro o trabajada permanente según la época) fuera discreta, no implica que su aporte al grupo fuera menor. Su ductilidad como bajista es reconocida entre pares y especialistas. La revista Rolling Stone, por ejemplo, lo eligió 32 entre los 100 mejores bajistas de la historia. Su bajo no sólo se encargaba de la parte rítmica, de dar basamento a la música de Queen, sino que se destacaba en las líneas melódicas. Además varios de los grandes hits de la banda fueron creación de Deacon: "Another one bite the dust", "You are my best friend", "I want to break free", "Spread your wings", entre otras. Co-escribió con Mercury "Friends will be friends" y la característica y adictiva línea inicial de bajo de "Under Pressure" también es obra suya.