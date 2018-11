Se creía que la voz de Freddie Mercury era única. Y que sería irrepetible. Sin embargo, los fanáticos del líder de Queen no pudieron evitar que se les erizara la piel al escuchar a Marc Martel entonando clásicos de la banda inglesa como "Somebody to love", "We are the champions" o el himno que da nombre a la película biográfica del cantante que hoy se encuentra en cartel: "Bohemian Rhapsody".