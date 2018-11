—Lissa: Aprendimos a respetar las diferencias. En el video de nuestro nuevo tema, "No, no, no", adoptamos esto que va más allá del género y tiene que ver con decirle no a la violencia. Porque, en esta lucha por la igualdad, muchas veces se termina peleando todo el mundo. Y, así, no estamos llegando al objetivo que sería poder convivir con respeto.