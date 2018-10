—Soy muy amante de la naturaleza, los deportes, la vida sana y el yoga. La discoteca no es muy compatible con eso. Lo hice durante años por laburo pero siempre me costó sintonizar: era el sapo de otro pozo, la aburrida que no tomaba y ni bien terminaba de tocar se iba. No es un lugar donde la pase bien. La playa es otra cosa: un entorno natural, con gente que tiene una energía diferente. Hasta siento que el mensaje de mis canciones se percibe más porque la gente no busca descontrolarse, sino que están todos relajados y más perceptivos.