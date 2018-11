"Se me fue de las manos, un día fui a un karaoke y canté uno de sus temas sin pensar en que terminaría haciéndole tributos. Después empecé a seguir su moda, a usar botas texanas como él", contó. Fue así como el cantante de 42 años siguió durante cuatro años al Potro, hasta que el 24 de junio del 2000 Bueno falleció: "Ahí hubo un quiebre porque a los nueve días me agarra Magenta y me saca en la revista Pasión de Sábado como el sucesor. Yo no me di cuenta que no lo tendría que haber hecho porque me estaba perjudicando".