Como era de esperar, la misma no pasó desapercibida para Barón, quien reconoció que no recordaba ese momento. "AH, ¡NO! QUEEEE??? No me acordaba que había tenido el H O N O R de cantar con usted @davidbisbal", escribió la actriz y cantante, quien cerró su comentario con un divertido #quevuelvaelplomero.