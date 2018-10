View this post on Instagram

Hoy os traigo un Super #Tbt lo prometido es deuda. En varias ocasiones he contado como pude asistir a un #bocavsriver asi en uno de los fondos y viviendo en primera persona la fuerza de las dos aficiones. Por suerte en abril del 2007, tuve dos conciertos en el teatro gran Rex y el día que libraba coincidía con este maravilloso partido. Beso para mi gente de Argentina 🇦🇷 espero que os guste esta máquina del tiempo. #tbt #2007