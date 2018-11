Ya con la puerta abierta, el otro delincuente le pegó a Sandra en el torso. La periodista no tenía el teléfono en la mano porque cuando sube a un taxi, toma una serie de precauciones: traba la puerta, sube la ventanilla, deja la cartera en el piso. "'¡Dame el teléfono, dame el teléfono!', me decía. Y yo le grité, lo insulté, lo pateé para que se vaya… Y como el teléfono no lo tenía en la mano, se me cayó. Sino, se lo hubiera dado para que se me vaya. Me agarró de los pelos y me tiró para atrás", contó Borghi, ya "un poco más tranquila" después de lo ocurrido.