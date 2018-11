"A las ocho menos cuarto, me subí a un taxi por la 9 de julio. Levanté la ventanilla y puse la traba. Tiré la cartera en el piso al lado de chófer, como para no tentar a nadie. Yo venía hablando con el celular del lado de adentro. No sé cómo me abrió la puerta, yo la había trabado. Me pegó una trompada en las costillas y empecé a gritar: '¡Policía, policía!'. Me asustó el impacto", relató Borghi en diálogo telefónico con TN Central.