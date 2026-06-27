Los argentinos frente al histórico desafío del césped: uno por uno, cómo llegan a Wimbledon

Francisco Cerúndolo aparece como la principal carta nacional en el tercer Grand Slam de la temporada (REUTERS/Toby Melville)

Cuando se habla del tenis sobre césped en la Argentina, inevitablemente aparece el nombre de Guillermo Vilas. También aquella frase que quedó grabada para siempre: “El pasto es para las vacas”. Sin embargo, la historia completa tiene matices que suelen quedar eclipsados por aquella declaración.

Tras conquistar el Masters de Kooyong, Australia, en 1974, Vilas aclaró con una sonrisa: “Hace un par de meses me preguntaron qué pensaba del pasto y dije que era para las vacas. Ahora pienso que es para las vacas... y también para nosotros”. El mejor tenista argentino de todos los tiempos ganó además el Abierto de Australia sobre césped en dos ocasiones -1978 y 1979-, aunque nunca logró trasladar ese éxito a Wimbledon. Desde entonces, el torneo más tradicional del circuito sobre hierba se convirtió en un desafío recurrente para los jugadores argentinos.

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A las puertas de una nueva edición del tercer Grand Slam del año, la delegación nacional vuelve a afrontar un escenario históricamente complejo. En cuanto a casos individuales, el escenario es dispar: algunos llegan con confianza tras una buena gira previa, mientras que otros poseen pocos antecedentes sobre la superficie.

Francisco Cerúndolo

El mejor argentino del ranking ATP atraviesa el momento más sólido de su carrera sobre césped. El reciente título en Queen’s Club le permitió conquistar su primer ATP 500 y convertirse en el primer argentino en ganar un torneo en Londres.

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Además, Fran viene mostrando una evolución sostenida en la superficie, donde ya había ganado un título en Eastbourne, en 2023. Sus porcentajes de servicio mejoraron notablemente y sus números en la devolución lo acercan a los registros que suelen exhibir los jugadores más competitivos sobre césped.

Francisco Cerúndolo se consagró en Queen's, la semana pasada (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)

La gran deuda sigue siendo Wimbledon, donde todavía no consiguió resultados acordes a su nivel actual. En las últimas dos ediciones se despidió en primera ronda frente al portugués Nuno Borges -en 2025- y el ruso Roman Safiullin -2024-. Sin embargo, el 21° del mundo llega a esta edición como la principal carta argentina para avanzar en el cuadro. El sorteo le arrojó un adversario complicado en la primera ronda: el español Jaume Munar (44°).

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Juan Manuel Cerúndolo

Juan Manuel, hermano menor de Francisco, fue el otro tenista argentino que le sacó provecho a la gira sobre césped: En Eastbourne consiguió las dos primeras victorias de su carrera sobre césped al derrotar al belga Raphael Collignon y al británico Arthur Fery, dos rivales peligrosos sobre esta superficie.

Sus resultados, durante la última semana, le permitirán escalar tres lugares en el ranking mundial. Este lunes, Juanma aparecerá en el puesto 42 -el mejor de su carrera- y llega entonado a la Catedral, donde enfrentará a un rival difícil en el debut: el español Alejandro Davidovich Fokina (22°), que este domingo ganó sobre hierba el primer título de su carrera en el circuito grande: el ATP 250 de Mallorca.

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Juan Manuel Cerúndolo atraviesa un gran momento (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Tomás Etcheverry

Tomás Etcheverry (32°) es uno de los argentinos con más victorias en Wimbledon dentro de la actual generación. Disputó las últimas cuatro ediciones del cuadro principal y logró superar la primera ronda tanto en 2023 como en 2024, aunque nunca pudo avanzar más allá de la segunda instancia.

La experiencia de Etcheverry en el torneo aparece como uno de sus principales activos, aunque sus antecedentes inmediatos sobre césped no lo favorecen: luego de Roland Garros, fue eliminado en el debut tanto en Halle como en Eastbourne. Su rival en el estreno en Wimbledon será el italiano Lorenzo Sonego (72°), que posee buenos antecedentes en el torneo: el año pasado alcanzó los octavos de final.

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Tomás Etcheverry busca mejorar sus últimos resultados (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)

Mariano Navone

Mariano Navone (38°) logró su primera victoria en Wimbledon en su segunda presentación, el año pasado: superó al canadiense Denis Shapovalov, antes de caer frente al español Pedro Martínez en la siguiente instancia.

Con escasa experiencia sobre la superficie, intentó sumar rodaje en Mallorca durante la gira previa, aunque perdió en su estreno ante Sonego. Enfrentará a un Top 10 en el debut en el All England Lawn Tennis and Croquet Club: el italiano Flavio Cobolli, reciente finalista en Roland Garros.

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Sebastián Báez

Sebastián Báez (56°) mostró señales positivas en su primera participación en Wimbledon, en 2022, cuando consiguió una victoria en el debut ante el japonés Taro Daniel. Sin embargo, ese triunfo sigue siendo el único que logró en el cuadro principal londinense.

En esta temporada decidió no disputar torneos preparatorios sobre césped y llegó directamente a Londres, donde su rival en el debut será Jan-Lennard Struff (77°).

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Sebastián Báez en acción en Wimbledon el año pasado, cuando cayó en primera ronda frente al británico Jack Draper (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Camilo Ugo Carabelli

Camilo Ugo Carabelli (57°) también tendrá su segunda presentación en el cuadro principal del Grand Slam británico. Su único antecedente fue el año pasado, cuando perdió en primera ronda ante el estadounidense Marcos Giron.

Si bien todavía busca adaptarse a las particularidades del césped, el Brujo llega a esta edición en Wimbledon tras consolidarse en el circuito ATP y sumar experiencia en los grandes escenarios. Su rival en el debut será el español Daniel Mérida (85°).

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Los debutantes

Tres argentinos disputarán por primera vez el cuadro principal de Wimbledon. Thiago Tirante (54°), Román Burruchaga (66°) y Marco Trungelliti (94°) intentarán dar el golpe en la Catedral. Sus rivales: el húngaro Fabián Maroszan (62°), el australiano Alex de Miñaur (número 6 del mundo) y el estadounidense Martin Damm Jr. (105°), respectivamente.

Tirante ya consiguió una victoria sobre césped: fue la semana pasada, en Eastbourne, ante el británico Hamish Stewart (301°), mientras que tanto Burru como Trunge buscarán estrenar su historial positivo.

Un desafío histórico

Los números no suelen jugar a favor de los argentinos sobre césped. Históricamente, los tenistas nacionales encuentran dificultades para imponer sus condiciones en una superficie donde el servicio tiene un peso determinante. La escasa cantidad de aces, la menor generación de oportunidades de quiebre y las complicaciones para presionar el saque rival suelen marcar una diferencia respecto de los especialistas del circuito.

El césped, una superficie históricamente desafiante para los argentinos (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)

En Wimbledon, los jugadores que logran avanzar suelen sostener porcentajes cercanos al 90% de juegos ganados con su servicio y superar el 25% de efectividad en la devolución. Son cifras que reflejan la importancia de dominar tanto los puntos cortos como los momentos decisivos.

Comienza una nueva edición del tercer Grand Slam de la temporada y, una vez más, los argentinos buscarán desafiar una superficie que históricamente les resultó esquiva. Para algunos será una oportunidad de seguir creciendo. Otros, en cambio, irán por su primera alegría.