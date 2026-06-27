Sorpresa en San Lorenzo: Iker Muniain acordó de palabra y se convertirá en el nuevo entrenador

Iker Muniain se convertirá en el nuevo entrenador de San Lorenzo (EFE/Adán González)

Luego de la repentina renuncia de Gustavo Álvarez en el inicio de la pretemporada, San Lorenzo llegó a un acuerdo con Iker Muniain para que sea el nuevo director técnico. La flamante dirigencia del Ciclón, encabezada por Marcelo Culotta, buscó resolver con rapidez la conducción del plantel antes de sus próximos compromisos oficiales. En medio de un complejo escenario deportivo y económico del club, el español volverá a la institución como entrenador.

El vasco viajará en los próximos días para asumir en Boedo. Aunque todavía falta definir la duración del contrato, ya existe entendimiento en los términos económicos y en el proyecto deportivo. A falta de un comunicado oficial, Muniain comenzará así su segunda experiencia en el club, ahora desde el banco. Se retiró como futbolista a mediados de 2025 con la camiseta del Ciclón y luego inició su carrera como entrenador en el CD Derio, equipo de la quinta división española con el que estuvo cerca del ascenso.

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Será el tercer entrenador que tendrá San Lorenzo en el 2026. Tras la marcha de Damián Ayude en marzo, Gustavo Álvarez asumió en el cuadro Azulgrana: duró apenas 13 partidos, con tres victorias, 7 empates y tres derrotas (12 goles a favor y 10 en contra); donde quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura y de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. No obstante, su desvinculación del club se produjo por diferencias en el armado del plantel con la nueva dirigencia, algo que lo llevó a presentar la renuncia.

Muniain convirtió cuatro goles y se transformó en un referente en el año que jugó en San Lorenzo

Iker Muniain arribó a San Lorenzo por primera vez a mediados de 2024 tras una exitosa y extensa etapa en el Athletic Club de Bilbao. El volante ofensivo español se convirtió rápidamente en uno de los referentes del equipo a partir de buenas actuaciones: disputó un total de 26 partidos con la camiseta azulgrana, donde convirtió cuatro goles y dio una asistencia. El jugador de 33 años, que portó la cinta de capitán, se marchó de la institución en junio de 2025 por motivos personales.

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Algunos días después, Muniain comenzó su primera experiencia en el banco al mando del CD Derio. Su buen trabajo en el club vasco derivó en una propuesta del Salamanca, de la cuarta categoría de España, que lo contrató hace pocos días. Sin embargo, el llamado de San Lorenzo alteró ese plan. En su vínculo con la institución española había incorporado una cláusula de salida sin costos en caso de recibir una oferta concreta del club de Boedo. Esa condición permitió destrabar la rescisión y acelerar la negociación con la dirigencia azulgrana.

La rápida negociación con San Lorenzo estuvo relacionada por la predisposición de ambas partes, algo que influyó a la hora de concretar el regreso del exjugador, esta vez como entrenador. Además, uno de los principales motivos para su búsqueda se apoyó en el conocimiento que tiene del plantel y en la relación que conserva con sus referentes, ya que compartió vestuario hasta hace poco con varios de ellos.

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En la primera charla, los directivos le plantearon la situación que atraviesa la institución: el club podría perder jugadores y tendría dificultades para reemplazarlos con refuerzos de jerarquía. Aun con ese panorama, el exfutbolista aceptó el desafío de volver.

Walter Perazzo dirigió las prácticas de San Lorenzo en lugar de Gustavo Álvarez, que renunció a su cargo (@SanLorenzo)

La conducción que encabeza Marcelo Culotta, asumida hace menos de un mes, había iniciado la búsqueda con otros nombres tras la marcha de Gustavo Álvarez. El primer contacto fue con Ramón Díaz, el técnico campeón en 2007, que rechazó la propuesta por considerarla inviable desde el punto de vista económico. Luego quedaron en evaluación Rubén Darío Insua y Néstor Pipo Gorosito. Finalmente, el nombre de Muniain inclinó la balanza.

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El primer partido de esta nueva etapa aparece en el calendario de inmediato: 17 de julio ante Deportivo Riestra por los 16avos de final de la Copa Argentina. Después, el sábado 25 de julio San Lorenzo debutará en el Torneo Clausura frente a Lanús, como visitante.