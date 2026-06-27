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¿A qué hora juega Colombia vs Portugal HOY? Horario en Perú del partido por la fecha 3 del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo va por el primer lugar del Grupo K ante un complicado rival que viene de ganar sus dos primeros encuentros. Conoce los horarios

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A qué hora juega Portugal vs Colombia: partido por la fecha 3 del Mundial 2026.
A qué hora juega Portugal vs Colombia: partido por la fecha 3 del Mundial 2026. Créditos: Win Sports.

Portugal y Colombia se enfrentarán este sábado 27 de junio en uno de los encuentros más destacados de la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium, será determinante para definir al líder del Grupo K. A continuación, los horarios para seguir este compromiso.

Horario en Perú del Portugal vs Colombia

Este partido comenzará a las 18:30 horas de Perú y Colombia; y a las 00:30 horas de Portugal (del domingo 28 de junio). Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Ecuador; a las 19:30 horas de Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile; y a las 20:30 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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¿Dónde ver en Perú Portugal vs Colombia?

El partido entre Portugal y Colombia será transmitido en exclusiva por DirecTV, canal que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo tanto por la señal televisiva como a través de la plataforma digital DGO, accesible desde distintos dispositivos.

En Perú, el cotejo también podrá verse por la señal abierta de América TV, en los canales 4 y 704 HD, así como por su aplicativo América TVGO, que permite reproducir la transmisión en diferentes dispositivos tecnológicos.

Infobae Perú realizará una cobertura completa en su sitio web, con acceso a la previa, el minuto a minuto, los goles, las jugadas más relevantes, las declaraciones de los protagonistas y las principales reacciones posteriores al partido.

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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

¿Cómo llegan Colombia y Portugal?

Portugal llega al partido ante Colombia tras un inicio de Mundial con sensaciones opuestas en el Grupo K. En su debut, igualó 1-1 frente a República Democrática del Congo, un resultado que sorprendió y dejó cuestionamientos. En ese encuentro, Joao Neves adelantó rápido a los lusos, pero el equipo no logró sostener la superioridad inicial.

A pesar de disponer de mayor posesión y controlar varios pasajes del juego, Portugal no consiguió ampliar la diferencia. Congo, ordenado y con talento en sus filas, igualó antes del descanso con un cabezazo de Wissa. En la segunda mitad, el equipo dirigido por Roberto Martínez mantuvo la iniciativa, pero careció de profundidad y no generó ocasiones claras. El empate dejó al cuadro ‘luso’ con la obligación de mejorar su rendimiento para confirmar su candidatura en la zona.

La reacción llegó en el segundo partido, donde Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán en el Estadio Houston. Cristiano Ronaldo fue figura con dos goles, alcanzando diez tantos en Copas del Mundo y convirtiéndose en el primer jugador en marcar en seis ediciones del torneo. Nuno Mendes, Rafa Leao y un gol en contra de Nematov completaron la cuenta.

El equipo mostró contundencia desde el inicio, resolvió el duelo en la primera parte y, con el triunfo, dio un paso importante hacia los octavos de final. La victoria despejó las dudas generadas en el debut y confirmó la vigencia de Ronaldo, quien a sus 41 años sigue siendo determinante.

Con cuatro puntos en dos partidos, Portugal llega al duelo frente a Colombia con la confianza recuperada y la expectativa de asegurar el liderazgo del grupo. La solidez ofensiva y la experiencia de sus principales figuras se perfilan como sus principales argumentos de cara a un partido clave.

Mundial 2026 - Portugal 5 - Uzbekistan 0 - ES

Colombia llega al partido frente a Portugal como líder del Grupo K, tras sumar victorias en sus dos primeras presentaciones en el Mundial 2026. En el debut, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo venció 3-1 a Uzbekistán en el estadio Azteca, en una noche marcada por el protagonismo de Luis Díaz.

Daniel Muñoz abrió el marcador poco antes del descanso, definiendo tras una asistencia de Díaz. Aunque Uzbekistán igualó el partido a los 60 minutos, la respuesta colombiana fue inmediata. ‘Lucho’ devolvió la ventaja a los cafeteros y, en tiempo de descuento, Jáminton Campaz cerró el resultado con un cabezazo tras un centro de Cucho Hernández.

En la segunda fecha, Colombia aseguró la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final al superar 1-0 a República Democrática del Congo. El único gol del encuentro, nuevamente obra de Daniel Muñoz, reflejó la superioridad del conjunto sudamericano a lo largo del partido.

La defensa colombiana mantuvo el orden y neutralizó los intentos del rival, consolidando al equipo como uno de los más sólidos en la primera fase. El apoyo de la hinchada, tanto en el estadio como en las calles de Colombia, acompañó la campaña y destacó la expectativa generada por el buen inicio del seleccionado.

Mundial 2026 - Colombia 1 - Congo 0

Con seis puntos, Colombia se mantiene en lo más alto de la tabla, seguida por Portugal. El equipo llega al duelo clave ante los europeos con la clasificación asegurada y la intención de defender el primer puesto, apoyado en su solidez defensiva y la inspiración de sus figuras ofensivas.

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