Aunque los protagonistas se llaman como ellos, el actor aclara que no siempre hablan como lo harían ellos, sino que en la ficción tratan de reflejar lo que piensa mucha gente: "Me encanta el fútbol, soy fanático siempre tuve pasión por el fútbol, pero este partido particularmente no me genera un problema. En cambio este hombre es muy fanático y se pone como loco".