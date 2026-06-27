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Panamá facilitará el regreso de sus ciudadanos que decidan salir de Venezuela

El registro consular contabiliza 250 ciudadanos en ese país, aunque la Cancillería estima que la cifra podría ser mayor porque no todos están inscritos.

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El primer contingente panameño de rescatistas ya se encuentra en Venezuela apoyando las labores de búsqueda en estructuras colapsadas. Cortesía
El primer contingente panameño de rescatistas ya se encuentra en Venezuela apoyando las labores de búsqueda en estructuras colapsadas. Cortesía

El Gobierno de Panamá facilitará el regreso de los ciudadanos panameños que permanecen en Venezuela y decidan retornar al país, tras el terremoto que afectó esta semana a varias zonas del territorio venezolano y mantiene activados los mecanismos de asistencia consular.

El canciller Javier Martínez-Acha dijo a Infobae que la medida fue instruida directamente por el presidente José Raúl Mulino, quien ordenó brindar todas las facilidades necesarias para apoyar a los nacionales que soliciten ayuda para salir del país sudamericano.

“Por instrucciones del presidente, todos los panameños que deseen regresar al país tendrán facilidades de transporte. Inclusive, si es necesario, se les conseguirá el traslado sin costo“, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

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Las autoridades panameñas mantienen especial atención sobre la situación de un ciudadano panameño con quien no se había logrado establecer comunicación hasta la noche del viernes.

El canciller Javier Martínez-Acha anunció que el Gobierno facilitará el regreso de los panameños que decidan salir de Venezuela tras el terremoto. EFE/OLIVIER MATTHYS
El canciller Javier Martínez-Acha anunció que el Gobierno facilitará el regreso de los panameños que decidan salir de Venezuela tras el terremoto. EFE/OLIVIER MATTHYS

Según explicó Martínez-Acha, las autoridades panameñas en Venezuela continúa intentando localizarlo a través de los canales habilitados para atender la emergencia.

“Hay un panameño con el que todavía no hemos tenido ningún tipo de contacto con el consulado. Seguimos esperando que se comunique por medio de los canales que se han abierto", indicó.

El canciller precisó que el registro consular contabiliza actualmente 250 panameños residentes en Venezuela, aunque reconoció que la cifra real podría ser mayor debido a que no todos los ciudadanos se anotan en el registro diplomático.

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Registrados hay cerca de 250, pero puede haber más que no estén inscritos en el consulado", señaló.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela el 24 de junio provocaron el colapso de cientos de edificaciones, especialmente en La Guaira y Caracas, además de graves daños en los estados de Carabobo, Aragua, Miranda y Yaracuy. Nombre de origen Europa Press
Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela el 24 de junio provocaron el colapso de cientos de edificaciones, especialmente en La Guaira y Caracas, además de graves daños en los estados de Carabobo, Aragua, Miranda y Yaracuy. Nombre de origen Europa Press

Ante la emergencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó el Centro de Coordinación de Información (CECODI) para brindar orientación y asistencia a los panameños que permanecen en territorio venezolano.

La Cancillería exhortó a los ciudadanos a mantenerse en estado de alerta, informarse únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las instrucciones emitidas por las autoridades locales.

Para atender consultas, el CECODI habilitó los teléfonos (507) 504-9514, (507) 6371-8485 y (507) 6330-6252, además del correo electrónico cecodi@mire.gob.pa.

La institución reiteró que continuará monitoreando de forma permanente la evolución de la emergencia para adoptar las medidas de protección que sean necesarias en favor de los panameños que permanecen en Venezuela.

Búsqueda de sobrevivientes en Venezuela
La Cancillería mantiene asistencia permanente para los cerca de 250 panameños registrados en Venezuela y continúa intentando ubicar a un ciudadano con quien aún no ha logrado establecer contacto. Agencia

Mientras tanto, Panamá también reforzó su apoyo humanitario al país sudamericano. Un primer contingente de 61 rescatistas y cuatro canes ya se encuentra en suelo venezolano para colaborar en las labores de búsqueda y rescate.

La misión está integrada por unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Cruz Roja Panameña y el Ministerio de la Presidencia. El equipo transportó además 1,000 libras de ayuda humanitaria y equipos especializados para operaciones en estructuras colapsadas.

El presidente José Raúl Mulino informó que Panamá ya ha enviado 17 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela y anunció que en las próximas horas despegará un segundo vuelo con más rescatistas y personal especializado para reforzar las labores de asistencia.

Los centros de acopio habilitados en la capital continúan recibiendo alimentos, medicinas e insumos para apoyar a las comunidades afectadas en Venezuela. Tomada de Instagram
Los centros de acopio habilitados en la capital continúan recibiendo alimentos, medicinas e insumos para apoyar a las comunidades afectadas en Venezuela. Tomada de Instagram

En paralelo, continúan habilitados en distintos puntos de la capital los centros de acopio para recibir alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene, medicamentos e insumos de primera necesidad que serán enviados a las zonas afectadas conforme avancen los operativos de ayuda internacional.

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