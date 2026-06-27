Deportes

Gonzalo Villanueva irá por su primer título Challenger: enfrentará a Thiago Seyboth Wild en la final de Piracicaba

Este domingo, el tenista argentino de 31 años buscará en tierra brasileña su primera consagración en la segunda categoría del tenis profesional

Guardar
Google icon
Gonzalo Villanueva buscará su primer título Challenger en Piracicaba (Crédito: FotoJump)
Gonzalo Villanueva buscará su primer título Challenger en Piracicaba (Crédito: FotoJump)

El tenista argentino Gonzalo Villanueva se clasificó a la final del Challenger de Piracicaba, Brasil, tras derrotar al local Matheus Pucinelli De Almeida en tres sets por 3-6, 7-5 y 6-1, luego de dos horas y 22 minutos de juego. Este domingo, buscará consagrarse campeón frente a otro brasileño, Thiago Seyboth Wild, quien superó al catamarqueño Juan Manuel La Serna por un doble 6-3 en la otra semifinal.

A sus 31 años, Villanueva ocupa el puesto 231 del ranking mundial. Su mejor ubicación llegó en marzo de esta temporada, cuando alcanzó el puesto 155, y continúa dando pelea en el circuito internacional. En la definición tendrá la oportunidad de conquistar el primer título Challenger de su carrera. Hasta el momento, acumula seis trofeos en el circuito ITF World Tennis Tour, recientemente renombrado World Tennis.

PUBLICIDAD

En las semifinales, Villanueva tuvo que ser paciente para revertir el marcador frente a Pucinelli De Almeida (409°), luego de ceder su servicio en tres oportunidades durante el primer set. En el segundo parcial tampoco comenzó de la mejor manera: quedó 1-3 abajo, pero reaccionó con tres juegos consecutivos para ponerse 4-3. Sin embargo, no logró sostener el saque y el marcador volvió a igualarse 4-4. En el undécimo game consiguió un quiebre clave y, con su servicio, cerró el parcial para llevar el encuentro a una tercera manga.

En el set decisivo fue ampliamente superior desde el comienzo. Se mostró preciso con sus golpes, dominó en los juegos de devolución y quebró el saque del brasileño en tres oportunidades para sellar su clasificación a la final. Las estadísticas respaldaron su victoria: ganó el 63% de los puntos con el primer servicio, generó 11 oportunidades de quiebre y concretó siete, además de salvar tres de las ocho chances de ruptura que enfrentó.

PUBLICIDAD

En busca del título, Villanueva tendrá una exigente prueba frente a Seyboth Wild, actual 292 del mundo, quien llegó a ocupar el puesto 58 del ranking ATP en 2024 y cuenta con un recorrido más que respetable. El brasileño fue campeón del ATP 250 de Santiago en 2020 y, además, acumula cinco títulos Challenger.

Nacido hace 26 años en Marechal Cândido Rondon, Seyboth Wild fue protagonista de una de las mayores sorpresas de Roland Garros 2023 al eliminar en la primera ronda al ruso Daniil Medvedev, quien por entonces era el número 2 del mundo. En las semifinales del torneo de su país derrotó a La Serna en sets corridos con un doble 6-3.

Roman Burruchaga Piracicaba campeon
Román Burruchaga posando con su primer título Challenger en el certamen de Piracicaba 2025

El Challenger de Piracicaba, un municipio ubicado en el estado de San Pablo, volvió a verse afectado por las intensas lluvias, que obligaron a suspender varias jornadas de competencia. La situación fue tan compleja que hasta el jueves algunos jugadores todavía no habían podido hacer su debut en el certamen.

No es la primera vez que el clima altera el desarrollo del torneo. En la edición anterior, disputada en febrero del 2025, Román Burruchaga conquistó allí el primer título Challenger de su carrera, aunque a mitad de competencia la organización debió trasladar el certamen a San Pablo, a unos 200 kilómetros de distancia, debido a las intensas lluvias e inundaciones. Lo que comenzó al aire libre terminó definiéndose en canchas cubiertas.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoPiracicabaSan PabloChallengerTenisGonzalo VillanuevaJuan Manuel La SernaMatheus Pucinelli De AlmeidaThiago Seyboth Wild

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los argentinos frente al histórico desafío del césped: uno por uno, cómo llegan a Wimbledon

Francisco Cerúndolo aparece como la principal carta nacional en el tercer Grand Slam de la temporada. El repaso de los antecedentes y el presente de cada tenista albiceleste antes del inicio de una nueva edición en el All England Club

Los argentinos frente al histórico desafío del césped: uno por uno, cómo llegan a Wimbledon

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Albiceleste buscará cerrar su participación en la fase de grupos con puntaje ideal

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los videos del show de Ciro y Los Persas en Dallas: de la locura de un histórico de la Selección al hit que reemplazó a “Muchachos”

Miles de argentinos coparon el Klyde Warren Park y el Club Vivo antes del duelo ante Jordania

Los videos del show de Ciro y Los Persas en Dallas: de la locura de un histórico de la Selección al hit que reemplazó a “Muchachos”

Sorpresa en San Lorenzo: Iker Muniain acordó de palabra y se convertirá en el nuevo entrenador

El Ciclón encaminó el regreso del ex futbolista español que se retiró con la camiseta Azulgrana a mediados de 2025. Asumirá tras la abrupta salida de Álvarez

Sorpresa en San Lorenzo: Iker Muniain acordó de palabra y se convertirá en el nuevo entrenador

Cómo operaba la banda que vendía entradas falsas para ver a Boca y qué dice la Justicia sobre el vínculo con la barra

En las últimas horas hubo dos detenciones. La denuncia que dio inicio a la investigación y cómo podría seguir la causa

Cómo operaba la banda que vendía entradas falsas para ver a Boca y qué dice la Justicia sobre el vínculo con la barra

DEPORTES

Los argentinos frente al histórico desafío del césped: uno por uno, cómo llegan a Wimbledon

Los argentinos frente al histórico desafío del césped: uno por uno, cómo llegan a Wimbledon

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los videos del show de Ciro y Los Persas en Dallas: de la locura de un histórico de la Selección al hit que reemplazó a “Muchachos”

Sorpresa en San Lorenzo: Iker Muniain acordó de palabra y se convertirá en el nuevo entrenador

Cómo operaba la banda que vendía entradas falsas para ver a Boca y qué dice la Justicia sobre el vínculo con la barra

TELESHOW

El recuerdo de Gonzalito Rodríguez para Ernestina Pais, su compañera en CQC: “Fue una estrella de la tele argentina”

El recuerdo de Gonzalito Rodríguez para Ernestina Pais, su compañera en CQC: “Fue una estrella de la tele argentina”

Ekaterina Ojeda se sumó al mundo de la moda y copió el look insignia de la China Suárez

Susana Giménez disfrutó de su chacra uruguaya cantando rancheras con una amiga mexicana antes de viajar al Mundial

Mañanas Informales, según Ernestina Pais: la química con Jorge Guinzburg en la última gran revolución de la TV

Así despidieron a Ernestina Pais sus compañeros de la obra El divorcio del año: “Te vas a quedar con nosotros”

INFOBAE AMÉRICA

Brenda Cerén se une a Cruz Azul Femenil, la delantera salvadoreña inicia una nueva etapa en México

Brenda Cerén se une a Cruz Azul Femenil, la delantera salvadoreña inicia una nueva etapa en México

La Universidad de El Salvador identifica dos genotipos del virus Epstein-Barr en linfomas de Hodgkin

El Salvador recibirá al nuevo Nuncio Apostólico con una misa en la Catedral Metropolitana

Panamá facilitará el regreso de sus ciudadanos que decidan salir de Venezuela

Suspenden navegación en el Caribe nicaragüense por paso de onda tropical que causará tormentas y oleaje