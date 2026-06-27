Los videos del show de Ciro y Los Persas en Dallas: de la locura de un histórico de la Selección al hit que reemplazó a “Muchachos”

Los fanáticos de la Selección vibraron en la previa del partido que Argentina disputará en la ciudad ante Jordania por la tercera fecha del Mundial 2026

Miles de hinchas argentinos convirtieron Dallas en una fiesta albiceleste en la previa del partido de este sábado ante Jordania, el último de la fase de grupos del Mundial 2026. La jornada tuvo su momento cumbre el viernes por la noche en el Club Vivo, donde la banda Ciro y Los Persas ofreció un show que encendió a una multitud de seguidores que llegaron desde distintos rincones de los Estados Unidos y de la Argentina para acompañar a la Selección.

El recinto de la avenida Pacific, en pleno corazón de Dallas, se llenó de camisetas celestes y blancas desde las 20:00 (hora local). El grupo liderado por Ciro Martínez desplegó su repertorio ante una tribuna que no dejó de cantar en ningún momento, en una noche que se extendió hasta la madrugada y que sirvió como calentamiento previo al duelo ante los asiáticos en el AT&T Stadium de Arlington —rebautizado como Dallas Stadium para el torneo.

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El ex futbolista Javier Zanetti es ovacionado por el público en un concierto de rock en Dallas. Las imágenes muestran al Pupi en un palco, saludando y aplaudiendo a los asistentes

Entre los presentes en las celebraciones de la ciudad texana se destacó la figura de Javier “Pupi” Zanetti, el histórico lateral derecho de la selección argentina y actual vicepresidente del Inter de Milán. El ex futbolista, uno de los referentes más queridos del fútbol argentino, estuvo presente en los actos de apoyo al equipo de Lionel Scaloni y fue reconocido de inmediato por los hinchas, que lo recibieron con los cánticos de siempre.

El ex defensor de la selección argentina estuvo presente en el show que brindó la banda de rock argentina

El banderazo del viernes en el Klyde Warren Park, convocado de forma abierta y gratuita a través de las cuentas de Instagram de @leomiamisports e @hinchas.argentinos, reunió a miles de personas con bombos, banderas y humo celeste y blanco. La marea albiceleste tomó el parque desde las 17:30 y no se dispersó hasta bien entrada la noche, con los cánticos de la hinchada como banda sonora permanente.

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Fue precisamente en ese contexto donde comenzó a sonar con fuerza “La Cuarta Estrella”, la nueva canción de los hinchas argentinos que ya se perfila como el próximo hit del torneo. El tema, compuesto por el músico Palmito, toma la melodía del clásico de Gilda, “No me arrepiento de este amor”, y aspira a ocupar el lugar que supo tener “Muchachos” en el Mundial de Qatar 2022.

Los fanáticos de la selección argentina entonaron la nueva canción que va camino a reemplazar a "Muchachos"

La letra apela a la memoria del Diego, a Malvinas y al sueño de un segundo título consecutivo para Lionel Messi: “Quiero ver la cuarta estrella / brilla en la camiseta / soy argentino de la cuna / hasta el cajón / por Malvinas / por el Diego / por la última de Leo / Argentina, quiero verte bicampeón”. La canción también evoca la Copa del Mundo de 1994, cuando la Selección sufrió el duro golpe de la descalificación de Maradona por doping y luego perdió en los octavos de final ante Rumania, una eliminación que todavía duele: “La copa que le robaron al diez / la que no nos dejaron levantar”.

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Ciro y Los Persas hicieron delirar a los hinchas argentinos en la previa del juego ante Jordania por el Mundial 2026

El partido de este sábado entre Argentina y Jordania —el primero en la historia entre ambas selecciones— arranca a las 23:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium. La Scaloneta llega al encuentro con el primer puesto del Grupo J ya asegurado, tras los triunfos 3-0 ante Argelia y 2-0 ante Austria. Scaloni confirmó que Messi, líder de la tabla de goleadores del torneo con cinco tantos, comenzará desde el banco de suplentes. El ganador del certamen avanzará a los dieciseisavos de final, donde el próximo viernes 3 de julio enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.