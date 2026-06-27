El Salvador

El Salvador recibirá al nuevo Nuncio Apostólico con una misa en la Catedral Metropolitana

La ceremonia se realizará mañana (28 de junio) a las 5:00 de la tarde en la Catedral Metropolitana de San Salvador, con obispos, sacerdotes y fieles de todo el país, además de autoridades civiles y eclesiásticas.

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El nombramiento de Giancarlo Dellagiovanna coincide con una etapa crucial para la Iglesia salvadoreña en su rol de mediadora social y promotora de la paz./(Nunciatura Apostólica)
El nombramiento de Giancarlo Dellagiovanna coincide con una etapa crucial para la Iglesia salvadoreña en su rol de mediadora social y promotora de la paz./(Nunciatura Apostólica)

La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) se prepara para dar la bienvenida oficial al nuevo representante del Vaticano en el país. El domingo 28 de junio, la Catedral Metropolitana de San Salvador será el escenario de la solemne misa de recepción de Su Excelencia Reverendísima Mons. Giancarlo Dellagiovanna, quien ha asumido el cargo de Nuncio Apostólico de Su Santidad, el Papa León XIV, en El Salvador.

El anuncio, realizado por las autoridades eclesiásticas salvadoreñas, marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones diplomáticas y pastorales entre la Santa Sede y la nación centroamericana.

La llegada de Mons. Giancarlo Dellagiovanna se oficializó tras la difusión del nombramiento por la Santa Sede en abril de 2026. El diplomático eclesiástico arribó a territorio salvadoreño durante la tercera semana de junio y, en días recientes, entregó las Copias de Estilo a la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, formalizando así su misión diplomática ante el gobierno local. Este acto constituye un paso fundamental en el protocolo internacional, pues acredita a Dellagiovanna como el representante del Papa y de la Santa Sede ante el Estado salvadoreño.

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Según ha informado la Conferencia Episcopal de El Salvador, la misa de bienvenida se celebrará a las 5:00 p.m., en la Catedral Metropolitana, con la participación de obispos, sacerdotes, religiosos y fieles católicos de todo el país. El evento contará con la presencia de autoridades civiles y eclesiásticas, consolidando la relevancia del nuevo nuncio en la vida religiosa y diplomática de El Salvador.

ARCHIVO: Las autoridades eclesiales se reunirán mañana por la tarde para participar en la misa de bienvenida del nuevo Nuncio Apostólico de El Salvador en la Catedral de San Salvador. (EFE/ Rodrigo Sura/Archivo)
ARCHIVO: Las autoridades eclesiales se reunirán mañana por la tarde para participar en la misa de bienvenida del nuevo Nuncio Apostólico de El Salvador en la Catedral de San Salvador. (EFE/ Rodrigo Sura/Archivo)

“Los Obispos de nuestra Provincia Eclesiástica hacemos la atenta invitación a todos los sacerdotes, hermanos religiosos y fieles católicos a participar en la solemne misa de bienvenida de Su Excelencia Reverendísima Mons. Giancarlo Dellagiovanna”, señala la misiva que fue firmada por Mons. José Luis Escobar Alas, presidente de la CEDES y Arzobispo de San Salvador, junto a Mons. Wilian Ernesto Iraheta Rivera, secretario general de la CEDES y Obispo de Santiago de María.

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La figura del Nuncio Apostólico reviste especial importancia en la estructura de la Iglesia Católica y en las relaciones entre la Santa Sede y los estados. Como máximo representante diplomático del Papa, el Nuncio supervisa la comunicación entre el Vaticano y las iglesias locales, además de desempeñar funciones de enlace con el gobierno anfitrión. En el caso de Mons. Dellagiovanna, su designación responde a la política de la Santa Sede de fortalecer los lazos con América Central y acompañar los procesos sociales y religiosos de la región.

De acuerdo con fuentes oficiales, la hoja de vida de Giancarlo Dellagiovanna incluye una extensa trayectoria en el servicio diplomático de la Santa Sede. Antes de su nombramiento en El Salvador, Dellagiovanna desempeñó funciones en diversas nunciaturas de Europa, Asia y América Latina. Su formación académica abarca estudios en derecho canónico y relaciones internacionales, áreas que le han permitido abordar cuestiones complejas tanto en el ámbito eclesial como en el diplomático. Entre sus principales logros se destaca la mediación en procesos de diálogo en contextos de crisis y la promoción de iniciativas para la protección de los derechos humanos, según reportes de L’Osservatore Romano.

La reciente entrega de las Copias de Estilo a la cancillería salvadoreña constituye uno de los actos diplomáticos más significativos antes de la presentación de las Cartas Credenciales al presidente de la República. Esta formalidad, habitual en el protocolo internacional, garantiza el reconocimiento del Nuncio como embajador plenipotenciario de la Santa Sede y le habilita para ejercer plenamente sus funciones en el país.

El nuevo Nuncio Apostólico entregó esta semana las Copias de Estilo a las canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, previo a la entrega oficial de las Cartas Credenciales./ (Redes de Alexandra Hill Tinoco)
El nuevo Nuncio Apostólico entregó esta semana las Copias de Estilo a las canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, previo a la entrega oficial de las Cartas Credenciales./ (Redes de Alexandra Hill Tinoco)

“La presencia del nuncio apostólico reafirma el compromiso de la Iglesia Católica con el pueblo salvadoreño”, expresa la carta de la Conferencia Episcopal.

En las próximas semanas se espera que Mons. Dellagiovanna sostenga encuentros con líderes religiosos, representantes del gobierno y miembros de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral e impulsar iniciativas sociales y pastorales. La agenda inicial incluirá visitas a diversas diócesis del país y reuniones con organismos internacionales presentes en El Salvador.

La solemne misa del 28 de junio marcará el inicio oficial de la misión de Giancarlo Dellagiovanna como Nuncio Apostólico, consolidando su papel como puente entre la Santa Sede, la Iglesia local y el Estado salvadoreño. La comunidad católica de El Salvador ha recibido con expectativa la llegada del nuevo representante del Papa, en un contexto de renovado interés por el diálogo interinstitucional y la promoción de la paz.

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