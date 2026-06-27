El Salvador

Brenda Cerén se une a Cruz Azul Femenil, la delantera salvadoreña inicia una nueva etapa en México

La máxima anotadora de la selección de El Salvador se convierte en el primer refuerzo celeste de cara al torneo Apertura 2026

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Cruz Azul Femenil oficializó la llegada de la salvadoreña Brenda Cerén como primer refuerzo para el Apertura 2026. (Cortesía: Cruz Azul )
Cruz Azul Femenil oficializó la llegada de la salvadoreña Brenda Cerén como primer refuerzo para el Apertura 2026. (Cortesía: Cruz Azul )

Cruz Azul Femenil anunció este viernes la incorporación de la jugadora salvadoreña Brenda Cerén como su primer refuerzo para el torneo Apertura 2026, decisión que representa un paso importante tanto para la jugadora cuscatleca como para el club mexicano. La noticia fue confirmada oficialmente por la institución a través de sus canales de comunicación, generando expectativa entre los seguidores del equipo y de la Liga MX Femenil.

El Cruz Azul Femenil explicó que la llegada de Cerén responde a la búsqueda de fortalecer su ataque con jugadoras de amplia experiencia internacional.

La capitana de la Selecta, también conocida como la “Bicha Cerén”, nacida en Quezaltepeque, El Salvador, en 1998, se ha consolidado como una de las futbolistas más destacadas de su país. Su carrera comenzó a los 17 años en Opico FC y, tras una etapa de cinco años en Alianza Women, dio el salto internacional tras sumarse a la MX Femenil en 2023 para formar parte del Atlas.

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Durante su paso por Atlas, Cerén disputó siete torneos consecutivos, acumulando 117 partidos y marcando 31 goles, lo que la posicionó como la quinta máxima goleadora histórica del club tapatío. Además, fue seleccionada para participar en el Juego de las Estrellas de la temporada 2025-2026, donde representó a la Liga MX Femenil junto a otras figuras del fútbol mexicano.

La delantera salvadoreña llegó a Cruz Azul después de disputar siete torneos con Atlas desde el Clausura 2023 hasta el Clausura 2026. (Cortesía: Cruz Azul Femenil)
La delantera salvadoreña llegó a Cruz Azul después de disputar siete torneos con Atlas desde el Clausura 2023 hasta el Clausura 2026. (Cortesía: Cruz Azul Femenil)

Un gran camino recorrido

La trayectoria de Brenda Cerén con la selección nacional de El Salvador también ha sido relevante. Desde el año 2015, la delantera ha formado parte del representativo cuscatleco, iniciando en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Sub-20. Ha participado en más de 40 partidos internacionales y ha marcado 28 goles, lo que la convierte en la máxima goleadora histórica de la selección femenina salvadoreña y en la jugadora con mayor cantidad de partidos disputados con la camiseta nacional.

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La futbolista destaca por su velocidad, precisión en la definición y especialidad en los cobros de penal. Estas cualidades la han consolidado como una referencia ofensiva tanto en el ámbito nacional como internacional. Su llegada a Cruz Azul Femenil representa una apuesta por el talento centroamericano, en un mercado que cada vez observa con más atención el desarrollo de jugadoras de la región.

Con la selección de El Salvador, Brenda Cerén disputó más de 40 partidos y se convirtió en la máxima goleadora del equipo nacional femenino. (Cortesía: Cruz Azul Femenil)
Con la selección de El Salvador, Brenda Cerén disputó más de 40 partidos y se convirtió en la máxima goleadora del equipo nacional femenino. (Cortesía: Cruz Azul Femenil)

En el comunicado oficial, Cruz Azul Femenil resaltó la capacidad de Cerén para integrarse rápidamente a los equipos y su experiencia en ligas de alto nivel competitivo. El club espera que su fichaje aporte goles, liderazgo y una mentalidad ganadora al plantel que buscará mejorar su desempeño en la próxima temporada.

El movimiento de Cerén a Cruz Azul Femenil se suma a una tendencia creciente de jugadoras centroamericanas que encuentran oportunidades en el campeonato azteca. En el conjunto cementero también forma parte Ana Lucía Martínez, quien es un emblema para Guatemala.

El anuncio confirma así el inicio de una nueva etapa para una de las delanteras más reconocidas de Centroamérica. El club continuará con su proceso de refuerzos para el Apertura 2026, mientras la afición espera ver a Cerén en acción con la camiseta celeste.

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