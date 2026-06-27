Suspenden navegación en el Caribe nicaragüense por paso de onda tropical que causará tormentas y oleaje

La Fuerza Naval del Caribe informó sobre la prohibición temporal de navegación para embarcaciones menores ante el paso de la onda tropical número 13 (Imagen Ilustrativa Infobae).

La Fuerza Naval del Caribe ordenó este día 27 de junio, la suspensión de zarpes de embarcaciones menores en la Costa Caribe ante el avance de la onda tropical número 13, que generará condiciones de inestabilidad y lluvias en varias regiones del país durante el fin de semana.

La Fuerza Naval del Distrito Naval Caribe del Ejército de Nicaragua comunicó la prohibición temporal de salida para embarcaciones menores, turísticas y de pesca en la costa caribeña, decisión fundamentada en el seguimiento de un fenómeno meteorológico que, según reportes oficiales, provocará vientos de hasta 50 km/h, oleaje elevado, lluvias y tormentas eléctricas. El comunicado, advierte que la medida permanecerá vigente hasta nuevo aviso, con el objetivo de resguardar la vida de los tripulantes y prevenir accidentes en alta mar.

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El anuncio coincide con la advertencia realizada por el Observatorio de Fenómenos Naturales (Ofena), que prevé un incremento de las precipitaciones por el paso de la onda tropical número 13. Según explicó el agrometeorólogo Agustín Moreira, director de Ofena, la onda tropical número 12 se encuentra en el litoral pacífico centroamericano, mientras que la 13 avanza desde el Caribe hacia Honduras y Nicaragua.

Además, la onda tropical número 14 se desplaza desde el Atlántico hacia las Antillas Menores, lo que refuerza el pronóstico de condiciones meteorológicas adversas en la región.

Comunicado de la Fuerza Naval del Caribe, donde se anuncia la suspensión de salidas marítimas debido a condiciones meteorológicas adversas en la costa de Nicaragua (Cortesía Fuerza Naval).

Zonas y puertos afectados por la suspensión

La directriz de la Fuerza Naval abarca los principales puertos del Caribe nicaragüense, incluidos Bluefields, El Bluff, Puerto Cabezas, Corn Island y San Juan de Nicaragua. Se ordenó a los puestos de control y capitanías no emitir zarpes a embarcaciones cuyo destino sea mar abierto o comunidades costeras, hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan.

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Las embarcaciones que ya se encuentren en faena deben extremar las medidas de seguridad y retornar a puerto en cuanto sea posible. De acuerdo con el comunicado, las restricciones se fundamentan en el monitoreo de un sistema de bajas presiones sobre el mar Caribe nicaragüense, que está generando vientos de 10 a 25 km/h, con rachas que pueden alcanzar 50 km/h, y olas de entre 1,5 y 2,5 metros de altura. Las lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas, reducirán la visibilidad en las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur.

Pronóstico de lluvias e impacto en el país

El Observatorio de Fenómenos Naturales informó que la onda tropical número 13 provocará condiciones inestables durante el fin de semana en diversas zonas de Nicaragua. Para este sábado se esperan lluvias principalmente en el Triángulo Minero y el sur del país, extendiéndose en horas de la tarde hacia la región Central y parte del Pacífico.

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Embarcaciones permanecen atracadas en un muelle del Caribe nicaragüense mientras el mar presenta fuerte oleaje y las palmeras se agitan bajo un cielo encapotado por el paso de una onda tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las precipitaciones persistirán en la región Central, el sureste y el Pacífico, aunque con menor intensidad. El domingo, el sistema se ubicará sobre Honduras y Nicaragua, generando mayores acumulados de lluvia en territorio hondureño y precipitaciones dispersas en suelo nicaragüense. Se prevé que las condiciones tiendan a mejorar ese día, aunque continuarán lloviznas y lluvias ligeras en el Triángulo Minero y sectores del sur.

Las autoridades navales exhortaron a quienes ya se encuentran en labores de pesca a tomar todas las precauciones posibles y evitar situaciones de riesgo. El comunicado oficial enfatiza que se mantendrá el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y que cualquier decisión relacionada con la reanudación de los zarpes se comunicará oportunamente a las comunidades costeras.

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