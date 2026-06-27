La Universidad de El Salvador identifica dos genotipos del virus Epstein-Barr en linfomas de Hodgkin

La Universidad de El Salvador confirmó la presencia de los genotipos 1 y 2 del virus Epstein-Barr en un linfoma infantil./ (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La Universidad de El Salvador (UES) confirmó la presencia de los genotipos uno y dos del virus Epstein-Barr en linfomas de Hodgkin diagnosticados en el país, un hallazgo que aporta bases para futuras investigaciones sobre el comportamiento clínico y las alternativas terapéuticas de estos tumores en la región.

La investigación, a cargo del Laboratorio de Virología de la Facultad de Medicina, pone en relieve la importancia de caracterizar a nivel molecular los tumores vinculados a este virus, que puede estar presente en más del 90% de la población mundial.

Carlos Ortega, médico y biólogo molecular experto en virología y responsable del laboratorio, explicó en entrevista con Infobae que el virus Epstein-Barr es un virus de ADN descubierto el siglo pasado a partir de su relación con tumores.

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“Más del noventa por ciento de la población puede estar infectada por el virus a nivel mundial”, detalló el especialista, quien también es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina.

La infección suele ser asintomática, aunque en algunos casos provoca mononucleosis infecciosa y, en menor medida, se asocia a tumores como el linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, linfoma Burkitt y otros.

El estudio de la Universidad de El Salvador comprobó que ambos genotipos principales del virus —el tipo uno y el tipo dos— están implicados en linfomas de Hodgkin entre la población infantil salvadoreña.

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Ortega explicó que “el linfoma de Hodgkin es un tumor de linfocito B, una célula clave del sistema inmune”. Cuando se produce la infección, “el virus Epstein-Barr infecta estos linfocitos y permanece latente de por vida, por factores ambientales, de inmunosupresión o genéticos, esta infección puede transformar el linfocito B y provocar el cáncer”, detalló el galeno.

Carlos Ortega explicó que el virus Epstein-Barr infecta linfocitos B. Indicó que queda latente de por vida y en algunos casos se asocia al linfoma de Hodgkin. /(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El médico aclaró que, aunque la presencia del virus no explica la totalidad de los casos, sí contribuye a la inmortalización de estas células en un porcentaje importante.

“Ambos genotipos, uno y dos, son capaces de provocar la transformación del linfocito B en un linfocito anormal, lo que desemboca en el linfoma. El comportamiento clínico, epidemiológico y de pronóstico puede variar dependiendo del genotipo involucrado”, señaló Ortega.

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Antes de este trabajo, en El Salvador no existían datos sobre la prevalencia de los genotipos del virus en linfomas infantiles y adultos. Según el equipo de investigación, conocer estos genotipos es clave para establecer comparaciones con otros países y avanzar hacia mejores alternativas terapéuticas.

“En nuestro país no se había demostrado cuáles eran los genotipos que estaban relacionados con los linfomas que se diagnostican, en particular el linfoma de Hodgkin”, subrayó Ortega.

El hallazgo resultó de una colaboración previa a la pandemia entre el Laboratorio de Virología y Microbiología Molecular, Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, y el Laboratorio de Biología Molecular, División de Patología, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de Buenos Aires, Argentina. Además se contó con el apoyo de la Red Iberoamericana de Linfomas-RIALCYTED.

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La investigación señaló que los genotipos 1 y 2 del virus Epstein-Barr pueden influir en el comportamiento clínico, epidemiológico y pronóstico del linfoma de Hodgkin./ (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Sobre la continuidad del estudio, el médico explicó que “el siguiente paso es analizar el comportamiento clínico de los linfomas en relación con los genotipos del virus en más casos”. Asimismo, desean investigar variantes dentro de cada genotipo y comparar la filogenia de los virus detectados en El Salvador con la de otros países, lo que podría contribuir a mejorar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

“Esto permitirá una mejor caracterización de estos tumores y, en consecuencia, un mejor tratamiento. Ya existen fármacos dirigidos a proteínas del virus que transforman el linfocito B, lo que abre la puerta a la medicina de precisión”, dijo Ortega.

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El galeno agregó que la Universidad de El Salvador busca contribuir a la caracterización molecular de estos tumores para facilitar el acceso a tratamientos más efectivos, aunque reconoció que el costo de los diagnósticos y tratamientos sigue siendo elevado para la mayoría de la población.

“El tratamiento del linfoma de Hodgkin puede superar miles de dólares por paciente durante todo el proceso terapéutico, ya que habitualmente se requieren varios ciclos de tratamiento y seguimiento especializado”, indicó.

En cuanto al acceso, Ortega aclaró que tanto en el sector público como privado existe la posibilidad de caracterizar muchos de estos tumores, aunque en la práctica la mayoría de la población depende del sistema público por el alto costo de los tratamientos.

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Destacó que existe una fundación que colabora activamente con el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom para ayudar en la terapia de los infantes con cáncer, incluido el linfoma de Hodgkin.

La caracterización molecular del linfoma de Hodgkin puede mejorar el diagnóstico y abrir paso a terapias más específicas, aunque el costo del tratamiento sigue siendo alto en El Salvador./ (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Sobre el cuadro clínico, el médico mencionó que “el síntoma inicial puede ser un ganglio inflamado en el cuello u otra región, a veces puede acompañarse de fiebre prolongada, sudoración nocturna, y otros síntomas inespecíficos”. El diagnóstico requiere estudios especializados y biopsia, “y los pacientes deben ser derivados al Hospital de tercer nivel”.

El especialista reiteró que solo un pequeño porcentaje de todos los infectados desarrolla linfoma u otra neoplasia relacionada con el virus, ya que influyen factores genéticos, de inmunosupresión y ambientales.

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“Los fármacos usados para tratar el linfoma de Hodgkin se basan en esquemas terapéuticos bien establecidos y su utilización se fundamenta principalmente en la caracterización clínico-patológica del tumor.

No obstante, la caracterización molecular del linfoma, incluida la identificación del virus de Epstein-Barr y de sus genotipos, aporta información valiosa para comprender los mecanismos biológicos de la enfermedad, su comportamiento clínico-epidemiológico, y el desarrollo a futuro de terapias más específicas”, aseguró el galeno.

Agregó que “este conocimiento podría contribuir a optimizar el manejo de los pacientes y mejorar su pronóstico a medida que avancen las estrategias de medicina de precisión”; por ejemplo, para atacar específicamente los antígenos con función oncogénica del virus Epstein-Barr en los linfomas.

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Finalmente, el especialista destacó que el avance en biología molecular tras la pandemia fortaleció la capacidad del país para caracterizar tumores y diagnosticar casos, aunque insistió en que aún falta mucho por investigar sobre la relación entre los diferentes genotipos del virus y el comportamiento clínico de los linfomas entre la población infantil del país.