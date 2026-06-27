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Susana Giménez disfrutó de su chacra uruguaya cantando rancheras con una amiga mexicana antes de viajar al Mundial

La diva estuvo junto a la conductora y empresaria Lizzie Barrera en La Mary. Son los últimos días en Punta del Este, antes de partir hacia Miami para el partido de Argentina en 16avos de final frente a Cabo Verde

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Susana Giménez y la conductora y empresaria mexicana Lizzie Barrera cantan la ranchera Ella en una tarde soleada en La Mary, en Uruguay

Susana Giménez y la conductora y empresaria mexicana Lizzie Barrera pasaron los últimos días en La Mary, la chacra que la animadora argentina tiene en Punta del Este, en un descanso que quedó registrado en imágenes publicadas en la cuenta de Instagram @gimenezsuok. Las fotos y videos muestran a las dos amigas en la galería de la propiedad, entre sillones de mimbre blanco con almohadones a rayas, vasos y una botella de agua con gas sobre la mesa ratona, con el jardín de césped verde, macetas con flores rojas y las paredes color salmón de la construcción como fondo. A pesar del frío invernal, el sol acompañó la radiante jornada.

En uno de los videos publicados en Instagram, Giménez y Barrera aparecen con el teléfono en mano, la letra de “Ella” a la vista, y se lanzan a cantar el clásico del compositor mexicano José Alfredo Jiménez con la entrega dramática que el tema exige. El intercambio entre las dos voces quedó grabado: “Levanto los ojos, alzo mi copa y brindé por ella”, arranca una. La otra retoma: “El último brindis de un bohemio por una reina”. Luego sigue la primera: “Mariachis callados. De mis manos sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta”. Y la segunda completa: “Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Pero aquello escrito y aquello dicho”. Entre verso y verso, las risas interrumpen el canto y las correcciones van y vienen.

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Dos mujeres de cabello rubio, sentadas en sillas de mimbre en un patio exterior, con columnas color salmón, plantas y césped verde.
Susana Giménez y Lizzie Barrera disfrutan de un momento al aire libre mientras cantan a voz en cuello la ranchera "Ella"

En las imágenes, Barrera aparece recostada en uno de los sillones de mimbre, con las piernas extendidas, un conjunto negro de cuero y anteojos de sol oscuros. La boca abierta delata el momento exacto del canto. Giménez, de espaldas al sol, luce el cabello largo platinado suelto sobre los hombros, una prenda con detalles de pelo en tonos marrones y botas negras de caña alta.

En otra postal del encuentro, acompañadas por la histórica asistente personal, productora y mano derecha de Susana, Inés Hernández, posan juntas en la galería exterior bajo la luz directa de la tarde. Barrera, a la izquierda, lleva anteojos de sol con marco redondo y cristales color ámbar, y una prenda con textura de pelo gris. Giménez ocupa el centro del plano: anteojos de gran tamaño con marco cuadrado negro, una capa o poncho de trama floral en tonos gris, negro y beige sobre una remera negra con rayas blancas en las mangas, pantalón de cuero negro y una pulsera dorada en la muñeca izquierda. Sus manos, con un anillo plateado de piedra blanca en el dedo anular derecho, descansan entrelazadas sobre las rodillas.

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Lizzie Barrera, Susana Giménez e Inés Hernández compartieron una tarde en La Mary, la chacra de la diva en Punta del Este
Lizzie Barrera, Susana Giménez e Inés Hernández compartieron una tarde en La Mary, la chacra de la diva en Punta del Este

Barrera es una figura consolidada en el mundo del espectáculo mexicano. Originaria de Monterrey, Nuevo León, saltó a la pantalla en los años 90 con la conducción de programas de televisión local, entre ellos Hola Monterrey en 1995. Su nombre cobró proyección nacional cuando se afianzó como amiga íntima, asesora de imagen y representante de la actriz Verónica Castro —también amiga de Susana— vínculo que la instaló de lleno en el circuito del entretenimiento a nivel continental.

La estadía en Uruguay tiene fecha de vencimiento. Giménez viajará en los próximos días a Miami para presenciar el partido de los 16avos de final del Mundial 2026, en el que la Selección Argentina enfrentará al segundo clasificado del Grupo H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium. El periodista Juan Etchegoyen adelantó la novedad en su cuenta de X: “Susana Giménez viajará al Mundial en las próximas horas porque la Selección Argentina jugará en Miami. La diva estará presente en el partido de los 16avos de final de la Scaloneta. Seguramente aparezca en Telefe con Marley”.

La presencia de Giménez en el partido del 3 de julio no estaba en los planes originales de Telefe. Durante la fase de grupos circularon versiones que apuntaban tanto a una distancia con las nuevas autoridades del canal como al desgaste que implica el ritmo de la etapa inicial del torneo. La situación cambió con el llamado de Marley, conductor del ciclo Por el mundo Mundial, que cubre el torneo desde Estados Unidos junto a Ian Lucas. Giménez se sumará a ese programa el día del partido, con el Hard Rock Stadium como escenario. Telefe también evalúa la posibilidad de que la conductora realice un especial con la familia de Lionel Messi: las opciones en análisis son una entrevista con Antonela Roccuzzo y los hijos de la pareja, o un encuentro con los padres del capitán, Celia y Jorge Messi.

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