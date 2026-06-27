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Ekaterina Ojeda se sumó al mundo de la moda y copió el look insignia de la China Suárez

La joven de 22 años tuvo su primera colaboración con una marca de ropa y apostó por un conjunto que se llevó todas las miradas

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Luego del escándalo, la joven se alió con una reconocida marca de ropa y se llevó todas las miradas (Video: TikTok)

Cada vez que Mauro Icardi y la China Suárez pisan Argentina, algún episodio termina por acaparar la atención. El jueves por la noche no fue la excepción: la pareja estuvo en un boliche de Costanera y lo que comenzó como una salida nocturna derivó en un escándalo con tres protagonistas, un enfrentamiento y una expulsión. Esa noche, Icardi habría coqueteado con una joven de 22 años llamada Ekaterina Ojeda. La China, al enterarse, no lo dejó pasar: enfrentó a la chica y la hizo echar del lugar.

En lugar de quedar en el olvido, Ojeda se convirtió en el centro de una ola de repercusiones que no tardaron en crecer. Sus redes sociales explotaron de seguidores en cuestión de horas. Pero el capítulo más llamativo llegó después: Wanda Nara la contrató en su nueva agencia de modelaje. La misma mujer que durante años fue el eje de los escándalos vinculados a Icardi pasó a ser, en este nuevo episodio, quien le abrió una puerta profesional a la joven que su actual pareja habría pretendido seducir.

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Una mujer joven rubia sonríe y sostiene los bordes de una chaqueta militar marrón sobre una camiseta blanca en un espacio interior.
Ekaterina apostó por una sencilla chaqueta color verde

El nombre de Ekaterina dejó de circular solo en los portales de espectáculos para instalarse en la conversación pública. Y entonces llegó un nuevo capítulo. La joven de 22 años se unió a una reconocida marca de ropa y mostró en imágenes las prendas que eligió llevarse. Entre ellas, una campera de estilo militar en tono verde oliva, con botones dorados y corte entallado, combinada con pantalón a tono y una remera blanca básica, dejando en claro que el foco del look estaba en la campera.

La elección no pasó desapercibida. La campera militar es, desde hace tiempo, uno de los looks más asociados a Suárez. La actriz de Casi Ángeles hace años que la adoptó como su comodín a la hora de salir, la ha llevado en distintas versiones y, al final del día, desde Turquía, la convirtió en una de las tendencias de la temporada.

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China Suárez de perfil, mirando hacia la derecha, con una chaqueta negra y dorada estilo militar y una falda blanca de encaje, frente a un espejo ornamentado
La China, en cada ocasión que puede, suma una chaqueta militar a su look (Instagram)

La coincidencia entre las prendas que Ojeda eligió y las que habitualmente luce Suárez fue lo que disparó las comparaciones. En las imágenes de la joven en la tienda, la similitud con el estilo de la China resulta difícil de ignorar: misma silueta estructurada, mismos botones metálicos, mismo aire de uniforme reinterpretado en clave fashion.

El detalle no es menor si se considera la velocidad con la que Ojeda pasó de ser una desconocida a una figura con contrato de modelaje y presencia en medios. Cada movimiento suyo quedó bajo la lupa, y esta aparición en una marca de indumentaria no fue la excepción.

Las camperas militares de la China tienen una historia propia dentro de su imagen pública. No es una prenda ocasional: aparece en distintos momentos y versiones a lo largo de los años, con variaciones que van desde el color hasta el nivel de ornamentación, pero siempre manteniendo la misma estructura de solapas altas, botonadura central y corte que recuerda a los uniformes de época.

La actriz tiene distintos modelos de la prenda que se convirtió en insignia de su guardarropas
La actriz tiene distintos modelos de la prenda que se convirtió en insignia de su guardarropas

Ojeda, con su versión en verde oliva y botones dorados, activó de manera involuntaria —o no— ese archivo visual. Las comparaciones entre ambas imágenes circularon rápidamente, y el nuevo capítulo del escándalo quedó escrito sin que nadie pronunciara una sola palabra.

Si la elección fue deliberada o casual, es algo que Eka, como le dicen sus amigos, no aclaró. Pero en el contexto de todo lo ocurrido desde aquella noche en la Costanera, la lectura que se impuso en las redes fue una sola: la joven habría elegido ponerse, literalmente, la ropa de su rival.

Cabe recordar que, cuando todavía la relación entre Eugenia e Icardi no estaba confirmada y luego cuando lo gritaron a los cuatro vientos, la actriz usaba prendas muy similares a las de Wanda, por lo que la joven de 22 años podría estar copiando el atuendo de Suárez en esos momentos de su historia de amor con el delantero.

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