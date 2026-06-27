El recuerdo de Gonzalito Rodríguez para Ernestina Pais, su compañera en CQC: “Fue una estrella de la tele argentina”

Gonzalo Rodríguez, ex compañero en CQC, recordó a Ernestina Pais

Gonzalo “Gonzalito” Rodríguez recordó este sábado a Ernestina Pais como una compañera con quien la distancia del tiempo nunca logró enfriar el vínculo: “Siempre que me cruzaba era como si la hubiera visto ayer”, dijo el periodista en diálogo con Daniel Gretzschel en Crónica al Mediodía, por Crónica TV.

Rodríguez compartió con Pais la conducción de CQC —Caiga Quien Caiga— entre 2009 y 2011, junto a Juan Di Natale, en una etapa que el periodista evocó con afecto. La llegada de Pais al ciclo de Telefe no fue el resultado de una búsqueda formal: fue Diego Guebel, socio de Mario Pergolini en Cuatro Cabezas, quien la interceptó en un evento social con una noticia que todavía no era pública. “Me dijo que lo que me iba a contar no lo sabía nadie, que se lo había dicho Mario la noche anterior y dijo ‘sos vos’”, recordó Pais en una entrevista publicada por Infobae. Su primera reacción fue el rechazo: “Yo dije que no primero”. Terminó aceptando.

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Gonzalito, que ocupó en ese trío el lugar que había dejado Eduardo De la Puente, reconstruyó desde Crónica al Mediodía el clima de incertidumbre que precedió a esa incorporación. Cuando Pergolini dejó el programa, las especulaciones apuntaban a nombres masculinos. “Se pensó en Guinzburg, en Pettinato. Pero cuando apareció Ernestina en escena fue como un golpe de suerte para el programa y para la sociedad”, recordó. Para él, que una mujer tomara las riendas de un ciclo que cargaba con fama de machista fue “un lindo golpe televisivo”.

Ernestina Pais rodeada por Gonzalo Rodríguez y Juan Di Natale: fue la primera mujer en conducir CQC

La convivencia en el programa les dejó una confianza que, según Rodríguez, se extendió mucho más allá del estudio. “Era una gaucha que te contaba todo como si realmente nos hubiéramos conocido hacía mucho tiempo”, describió ante Gretzschel. Esa cercanía se tradujo en conversaciones sobre la vida personal, en el intercambio de invitaciones a eventos y en visitas al restaurante que Pais tenía con su pareja. “Hacía un montón de tiempo que no la veía, pero siempre que me cruzaba era como esos amigos que de repente, cuando te cruzás, es como si lo hubieras visto ayer”, señaló.

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Pais condujo CQC durante tres temporadas consecutivas. Al momento de su salida, en 2011, la describió como una decisión personal: “Después de tantos años de felicidad de trabajar en medios tan geniales como Mañanas Informales y CQC, está buenísimo parar”, declaró entonces. Mencionó que los horarios nocturnos le impedían llevar a su hijo al colegio. “Me fui con un aplauso cerrado de mis compañeros, fue una maravilla”, cerró. Ese mismo año, Gonzalito también dejó el programa; en su lugar ingresó Guillermo “El Pelado” López.

Con todo el dolor que le generó la pérdida, Rodríguez no eludió ante las cámaras de Crónica TV un dato que pesó en la tragedia: “Ernestina no manejaba auto. Lo digo con todo el dolor del mundo”, afirmó, en referencia a que la conductora no estaba en condiciones de hacerlo.

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Ernestina Pais con Gonzalo Rodríguez y Juan Di Natale: fue la primera mujer en conducir CQC

De los años compartidos, Rodríguez guardaba también la imagen de una mujer que nunca se mostró abatida. “Nunca vi en Ernestina, por lo menos en esa época, alguien triste, descontenta, complicada”, afirmó en Crónica al Mediodía. Cuando Gretzschel le preguntó si estaba bien llamarla “estrella”, Rodríguez no dudó: “Fue una de las estrellas del hotel Argentina”, respondió, y enumeró los rasgos que, a su juicio, la hacían irremplazable: “Su ironía, su actualismo, su humor, su voz”. Luego agregó: “¿Cuántas Ernestinas más podés buscar? No hay muchas con esa característica”.

La risa de Pais fue otro de los recuerdos que afloró en la conversación. Gonzalito la evocó con una mezcla de ternura y humor: “Te reía a boca de jarra, a boca abierta. Te conozco hasta la campanilla”, dijo, en referencia a la carcajada amplia y sin reservas que era una marca de su ex compañera. Rodríguez cerró su intervención con una frase que resumió el tono de toda la charla: “Gracias por recordarla”.

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