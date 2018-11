"No puedo reproducir los dichos porque me siento afectada no solo como presidenta de este organismo sino como mujer", agregó, y se refirió puntualmente a los dichos de Cacho Castaña: "En el caso de Cacho Castaña encima es la segunda vez que incurre en dichos misóginos, en febrero hicimos un llamamiento del cual no recibimos respuesta", aseveró.