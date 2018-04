"Es un dicho callejero, ni siquiera es un refrán. Es bien de asador, cuando se come asado, cualquier barbaridad, se me escapó. Me di cuenta, pedí disculpas enseguida, porque hay gente que se puede sentir muy mal con esto y no me di cuenta. Así que pedí disculpas enseguida, pero a veces las disculpas acá no alcanzan, siguieron tres meses dándome con un caño", reflexionó.