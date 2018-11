—Mi primer casting fue para Disney Channel. Yo no tenía ningún contacto. Una amiga, que se dedica a lo artístico, me escribe un mail: "Mandá tu currículum acá, que quizás nos llaman para un casting". Ella lo manda y se lo responden al toque. Yo lo mandé ocho veces porque pensaba que me había pasado mal la dirección; al final, me contestan: "Abril, ya leímos tu currículum, no lo sigas enviando". Me llamaron y fui al casting. Me hacían hablar en neutro. Era un estrés, pero fue muy divertido. Ese año no me tomaron en ese casting de Soy Luna, pero la gente de Pol-ka se contactó conmigo para hacer un personaje en Esperanza mía. A partir de ahí, empecé a trabajar mucho en Pol-ka. Y ahora estoy en 100 días para enamorarse.