Guatemala

El sector aguacatero de Guatemala proyecta sumar a su producción unas 20 mil toneladas para 2028

Un incremento de la producción nacional podría concretarse si se eliminan los obstáculos que afectan la competitividad, en un contexto global de mayor demanda, exigencias de sostenibilidad y cambios en los métodos agrícolas

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Ilustración de tres escenas: cosecha manual de aguacates, empleados clasificando fruta en planta procesadora y cajas de aguacates cargadas en un camión.
La imagen ilustra el ciclo completo de la producción de aguacate Hass, desde su cosecha manual en la huerta hasta su clasificación en la planta y el transporte refrigerado para su distribución global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala podría sumar 20 mil toneladas de aguacate Hass fresco hacia 2028 si logra reducir las barreras que frenan la competitividad del sector, en un escenario marcado por mayor demanda internacional, exigencias crecientes de sostenibilidad y trazabilidad, y la presión del cambio climático sobre los modelos productivos.

Ese potencial se apoya en una base ya instalada: el país tiene más de 13,217 hectáreas sembradas y una tendencia de crecimiento de 15% aproximado para los próximos 10 años, según el texto fuente. La expansión, de acuerdo con el Comité de Aguacate de AGEXPORT, depende de mejorar productividad, logística, cumplimiento normativo y apertura de mercados.

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En 2025, las exportaciones de aguacate guatemalteco alcanzaron USD 17 millones, con un alza de 3% frente al año anterior, según BANGUAT. El resultado, aunque positivo, refleja que el desempeño del país todavía puede crecer si se reducen los obstáculos que afectan la operación del sector.

“Tenemos sectores con enorme potencial, como el aguacate, pero ese potencial necesita un entorno que acompañe su crecimiento. La competitividad no se construye solo desde las empresas; requiere decisiones país, visión de largo plazo y acciones concretas que nos permitan pasar de las barreras a las soluciones”, afirmó Amador Carballido, director general de AGEXPORT.

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Tres aguacates cuelgan de una rama con hojas verdes. Dos están enteros y uno está cortado por la mitad, mostrando su pulpa verde y la semilla.
El sector aguacatero de Guatemala proyecta sumar 20 mil toneladas de producción para 2028, buscando mejorar la competitividad ante la creciente demanda global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector busca nuevos destinos en Asia para vender aguacate de mayor valor

La estrategia de crecimiento no se limita a producir más. El Comité de Aguacate de AGEXPORT trabaja en la apertura de nuevos mercados de exportación, con foco en Asia, especialmente en Corea del Sur y Taiwán, y mantiene la exploración de oportunidades en Japón y otros destinos estratégicos, según el texto fuente.

Hoy, los principales mercados del aguacate guatemalteco son Países Bajos, Reino Unido, El Salvador, Costa Rica y Honduras. La diversificación, según el Comité, apunta a colocar la fruta en destinos de mayor valor y ampliar la base de clientes.

“Los consumidores asiáticos muestran una creciente preferencia por alimentos saludables y naturales, lo que representa una oportunidad estratégica para el aguacate guatemalteco. Ingresar a estos mercados no solo amplía la base de clientes: fortalece la capacidad del sector de competir con sostenibilidad y visión de largo plazo”, aseguró Freddy Hochstetter, presidente del Comité de Aguacate de AGEXPORT.

Hochstetter explicó que el Comité construye alianzas con instituciones de gobierno, sector privado, academia, investigación y cooperantes internacionales.

En paralelo, el sector impulsa la identificación de oportunidades comerciales, la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, el manejo integrado de plagas, la certificación de fincas, la trazabilidad, la investigación y la industrialización.

El V Congreso Nacional de Aguacate reunirá a más de 500 actores de la cadena

Como parte de esa agenda, el Comité de Aguacate de AGEXPORT realizará el V Congreso Nacional de Aguacate el 18 y 19 de junio en la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA. El encuentro busca reunir a los actores de la cadena de valor para generar soluciones y coordinar esfuerzos orientados a fortalecer la competitividad del sector.

El evento convocará a productores, exportadores, técnicos y profesionales de la industria aguacatera para conocer tendencias en producción, tecnología aplicada y modelos de gestión desarrollados en países líderes del sector, según AGEXPORT.

La agenda incluye conferencias especializadas con expertos, un piso de exhibición de proveedores de insumos y servicios, espacios de relacionamiento profesional y giras de campo en fincas que sirven como referencia en prácticas orientadas a resultados productivos y sostenibles.

Se espera la asistencia de más de 500 personas, de acuerdo con AGEXPORT. La organización plantea que esa participación permitirá fortalecer capacidades en campo, elevar estándares de calidad y convertir conocimiento técnico en mejores resultados productivos y comerciales.

“El Congreso busca convertirse en una plataforma para acelerar soluciones. Porque fortalecer la industria aguacatera no solo implica producir más, sino construir un entorno que permita hacerlo mejor, con competitividad y visión de largo plazo”, concluyó Marco Quilo, presidente del Comité Organizador del V Congreso Nacional de Aguacate de AGEXPORT.

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