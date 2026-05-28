Costa Rica

Colegio de Médicos detecta alteración de certificados para justificar ausencias laborales en Costa Rica

La entidad encontró cambios en días de incapacidad, fechas y datos de pacientes en documentos utilizados ante patronos; advierten posibles sanciones administrativas y penales

Guardar
Google icon
Primer plano de una lupa sobre certificados médicos con un texto "FORGED", mientras una persona con bata de médico revisa documentos al fondo.
El Colegio de Médicos detectó certificados alterados utilizados para justificar ausencias laborales ante empleadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica encendió las alertas por una serie de irregularidades detectadas en certificados médicos utilizados para justificar ausencias laborales, luego de identificar documentos legítimos que habrían sido alterados por pacientes y, eventualmente, por terceros dedicados a modificar incapacidades para hacerlas pasar como válidas.

La advertencia fue emitida por la Fiscalía del Colegio, que actualmente analiza distintos casos relacionados con certificados manipulados posteriormente a su emisión original. Entre las anomalías encontradas figuran modificaciones en la cantidad de días de reposo, alteraciones en fechas de emisión, cambios en datos personales de pacientes e incluso el uso de códigos pertenecientes a certificados emitidos meses atrás a otras personas.

PUBLICIDAD

“Lo que preocupa es que se está utilizando un documento con fe pública para aparentar incapacidades legítimas mediante información alterada. Esto no solamente representa un intento de burlar controles laborales, sino que también compromete la credibilidad y seriedad de un documento médico oficial”, señaló Elliot Garita, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos.

La revisión interna permitió detectar patrones repetitivos que levantan sospechas inmediatas. Entre ellos aparecen incongruencias entre el consecutivo del certificado y la fecha en que supuestamente fue emitido, diferencias en tipografías, modificaciones en formatos oficiales, alteraciones en el lenguaje técnico e incluso errores de redacción impropios de un documento médico.

PUBLICIDAD

Los códigos permiten rastrear la autenticidad de cada certificado

El Colegio recordó que todos los certificados emitidos mediante la plataforma Sedimec —Servicios Digitales para Médicos Colegiados— contienen un código único e irrepetible que permite verificar su autenticidad.

Precisamente, varias de las anomalías fueron detectadas cuando esos códigos se verificaron internamente y se comprobó que correspondían en realidad a otros pacientes y fechas distintas.

La institución considera que muchos de estos documentos alterados logran pasar inadvertidos debido a que algunos patronos desconocen la existencia de herramientas oficiales de validación o simplemente no realizan la comprobación antes de aceptar la incapacidad médica.

Por ello, el Colegio insistió en que cualquier persona o empresa puede corroborar la autenticidad de un certificado médico a través del portal oficial del Colegio de Médicos. Para ello, se debe ingresar al apartado de “Certificados médicos” y colocar el código del documento junto con el número de cédula del paciente.

“Los patronos tienen a disposición un verificador oficial que les permite confirmar si el documento es auténtico o si presenta inconsistencias. La recomendación es utilizarlo siempre antes de validar una incapacidad o justificar una ausencia laboral”, agregó Garita.

Escritorio con formularios de incapacidad médica con anotaciones en rojo, un estetoscopio azul, un bolígrafo, un calendario con fechas marcadas y tazas de café.
Entre las irregularidades encontradas figuran cambios en fechas, días de incapacidad y datos personales de pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las incapacidades falsas pueden derivar en despidos y consecuencias penales

El Colegio de Médicos recordó que los certificados únicamente pueden emitirse luego de un acto médico presencial realizado por un profesional autorizado y colegiado.

La entidad también reconoció que existen profesionales que han realizado procedimientos de manera inadecuada, aunque aclaró que eso no exime la responsabilidad de pacientes que intentan alterar documentos oficiales para evadir controles laborales.

La utilización de certificados médicos falsificados o alterados podría exponer a los trabajadores a sanciones administrativas, despidos sin responsabilidad patronal e incluso investigaciones penales relacionadas con falsificación de documentos públicos.

Además, el Colegio advirtió que en aquellos casos donde se logre identificar la participación de terceros dedicados a alterar o comercializar incapacidades falsas, la información será remitida a las autoridades judiciales correspondientes para el inicio de investigaciones formales.

La entidad advirtió que algunos códigos de certificados correspondían en realidad a otros pacientes y documentos emitidos meses atrás. Fuente: Colegio de Médicos Costa Rica
La entidad advirtió que algunos códigos de certificados correspondían en realidad a otros pacientes y documentos emitidos meses atrás. Fuente: Colegio de Médicos Costa Rica

El uso fraudulento de incapacidades ha generado preocupación en distintos sectores

En Costa Rica, el tema de incapacidades médicas y ausencias laborales ha sido objeto de discusión recurrente tanto en instituciones públicas como privadas, especialmente ante el aumento en controles internos y auditorías relacionadas con incapacidades prolongadas o reiteradas.

En años recientes, distintas entidades estatales y empresas privadas han reforzado mecanismos de verificación para detectar inconsistencias en incapacidades médicas, debido al impacto económico y operativo que generan las ausencias injustificadas.

El Colegio considera que este tipo de alteraciones no solo afecta a empleadores y sistemas de control, sino también la confianza en los profesionales de salud y en los documentos médicos oficiales utilizados diariamente en el país.

Mientras avanzan las investigaciones internas y eventuales procesos judiciales, la institución reiteró el llamado tanto a patronos como a trabajadores para utilizar exclusivamente canales oficiales y verificar cualquier documento médico antes de aceptarlo como válido.

Temas Relacionados

Costa RicaColegio de Médicosalteración de certificadosausencias laborales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Colegio Médico denuncia atraso salarial para más de 600 galenos en Honduras

El Colegio Médico de Honduras denunció que más de 600 médicos enfrentan retrasos salariales de hasta cinco meses

Colegio Médico denuncia atraso salarial para más de 600 galenos en Honduras

El femicidio en Panamá podría tener penas de 30 a 50 años de prisión, según proyecto de ley sobre delitos sexuales

Asamblea Nacional agenda discusión de una norma que adiciona artículos al Código Penal sobre violaciones, otros delitos sexuales, y contra la vida

El femicidio en Panamá podría tener penas de 30 a 50 años de prisión, según proyecto de ley sobre delitos sexuales

La justicia salvadoreña procesa a hombre que golpeó e insultó a su expareja

Las autoridades judiciales trasladarán el expediente a un tribunal especializado en protección de derechos, mientras se investiga la conducta del imputado que provocó lesiones y daños, bajo normativa de violencia de género en El Salvador

La justicia salvadoreña procesa a hombre que golpeó e insultó a su expareja

Identifican a tres estudiantes asesinados en nueva masacre en Yoro, Honduras

La violencia sigue golpeando a Honduras y esta vez cobró la vida de tres estudiantes menores de edad en El Progreso, Yoro. Los jóvenes regresaban de una tardeada escolar cuando fueron atacados a balazos por sujetos armados

Identifican a tres estudiantes asesinados en nueva masacre en Yoro, Honduras

Cielos abiertos: República Dominicana y Trinidad y Tobago apuestan por mayor integración aérea

La reciente firma del convenio establece permisos para compañías de ambas naciones, incluyendo sobrevuelo y aterrizaje, además del transporte no regular, al tiempo que incorpora obligaciones que fortalecen la seguridad operacional y la cooperación regulatoria en la materia

Cielos abiertos: República Dominicana y Trinidad y Tobago apuestan por mayor integración aérea

TECNO

Tu próximo auto no arrancará si has bebido: entra en vigor la nueva norma europea

Tu próximo auto no arrancará si has bebido: entra en vigor la nueva norma europea

Resurrección digital, la técnica con IA usada para que actores fallecidos aparezcan en películas

Qué es la energía cuántica y para qué sirve en la tecnología

Mundial 2026: qué buscar en un Smart TV para vivir cada partido al máximo

Netflix se despide de estos celulares y televisores a partir del 31 mayo: conoce si tu dispositivo está en la lista

ENTRETENIMIENTO

‘Outlander’: así se despidieron Caitríona Balfe y Sam Heughan de sus personajes tras ocho temporadas

‘Outlander’: así se despidieron Caitríona Balfe y Sam Heughan de sus personajes tras ocho temporadas

Una niña lanzó un avión de papel a su vecino y terminó recibiendo un regalo de Taylor Swift

‘X-Men ’97’: Disney confirma la fecha de estreno de la segunda temporada

Paris Hilton lleva a TikTok un impactante documental sobre una peligrosa red de deepfakes sexuales

Adam Driver y el secreto del vestuario en Paper Tiger: “Solo con ponerse los trajes sientes el poder y la época”

MUNDO

Crisis energética en Cuba: un petrolero ruso con 240.000 barriles de diésel desvió su rumbo y no llegará a la isla

Crisis energética en Cuba: un petrolero ruso con 240.000 barriles de diésel desvió su rumbo y no llegará a la isla

Los fondos iraníes bloqueados complican negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones iraníes tras detectar amenazas contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Francia y Noruega sellaron un acuerdo de defensa que incorpora a Oslo al plan de disuasión nuclear francés

Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamas en el norte de Gaza