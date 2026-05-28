Colegio de Médicos detecta alteración de certificados para justificar ausencias laborales en Costa Rica

El Colegio de Médicos detectó certificados alterados utilizados para justificar ausencias laborales ante empleadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica encendió las alertas por una serie de irregularidades detectadas en certificados médicos utilizados para justificar ausencias laborales, luego de identificar documentos legítimos que habrían sido alterados por pacientes y, eventualmente, por terceros dedicados a modificar incapacidades para hacerlas pasar como válidas.

La advertencia fue emitida por la Fiscalía del Colegio, que actualmente analiza distintos casos relacionados con certificados manipulados posteriormente a su emisión original. Entre las anomalías encontradas figuran modificaciones en la cantidad de días de reposo, alteraciones en fechas de emisión, cambios en datos personales de pacientes e incluso el uso de códigos pertenecientes a certificados emitidos meses atrás a otras personas.

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“Lo que preocupa es que se está utilizando un documento con fe pública para aparentar incapacidades legítimas mediante información alterada. Esto no solamente representa un intento de burlar controles laborales, sino que también compromete la credibilidad y seriedad de un documento médico oficial”, señaló Elliot Garita, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos.

La revisión interna permitió detectar patrones repetitivos que levantan sospechas inmediatas. Entre ellos aparecen incongruencias entre el consecutivo del certificado y la fecha en que supuestamente fue emitido, diferencias en tipografías, modificaciones en formatos oficiales, alteraciones en el lenguaje técnico e incluso errores de redacción impropios de un documento médico.

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Los códigos permiten rastrear la autenticidad de cada certificado

El Colegio recordó que todos los certificados emitidos mediante la plataforma Sedimec —Servicios Digitales para Médicos Colegiados— contienen un código único e irrepetible que permite verificar su autenticidad.

Precisamente, varias de las anomalías fueron detectadas cuando esos códigos se verificaron internamente y se comprobó que correspondían en realidad a otros pacientes y fechas distintas.

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La institución considera que muchos de estos documentos alterados logran pasar inadvertidos debido a que algunos patronos desconocen la existencia de herramientas oficiales de validación o simplemente no realizan la comprobación antes de aceptar la incapacidad médica.

Por ello, el Colegio insistió en que cualquier persona o empresa puede corroborar la autenticidad de un certificado médico a través del portal oficial del Colegio de Médicos. Para ello, se debe ingresar al apartado de “Certificados médicos” y colocar el código del documento junto con el número de cédula del paciente.

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“Los patronos tienen a disposición un verificador oficial que les permite confirmar si el documento es auténtico o si presenta inconsistencias. La recomendación es utilizarlo siempre antes de validar una incapacidad o justificar una ausencia laboral”, agregó Garita.

Entre las irregularidades encontradas figuran cambios en fechas, días de incapacidad y datos personales de pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las incapacidades falsas pueden derivar en despidos y consecuencias penales

El Colegio de Médicos recordó que los certificados únicamente pueden emitirse luego de un acto médico presencial realizado por un profesional autorizado y colegiado.

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La entidad también reconoció que existen profesionales que han realizado procedimientos de manera inadecuada, aunque aclaró que eso no exime la responsabilidad de pacientes que intentan alterar documentos oficiales para evadir controles laborales.

La utilización de certificados médicos falsificados o alterados podría exponer a los trabajadores a sanciones administrativas, despidos sin responsabilidad patronal e incluso investigaciones penales relacionadas con falsificación de documentos públicos.

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Además, el Colegio advirtió que en aquellos casos donde se logre identificar la participación de terceros dedicados a alterar o comercializar incapacidades falsas, la información será remitida a las autoridades judiciales correspondientes para el inicio de investigaciones formales.

La entidad advirtió que algunos códigos de certificados correspondían en realidad a otros pacientes y documentos emitidos meses atrás. Fuente: Colegio de Médicos Costa Rica

El uso fraudulento de incapacidades ha generado preocupación en distintos sectores

En Costa Rica, el tema de incapacidades médicas y ausencias laborales ha sido objeto de discusión recurrente tanto en instituciones públicas como privadas, especialmente ante el aumento en controles internos y auditorías relacionadas con incapacidades prolongadas o reiteradas.

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En años recientes, distintas entidades estatales y empresas privadas han reforzado mecanismos de verificación para detectar inconsistencias en incapacidades médicas, debido al impacto económico y operativo que generan las ausencias injustificadas.

El Colegio considera que este tipo de alteraciones no solo afecta a empleadores y sistemas de control, sino también la confianza en los profesionales de salud y en los documentos médicos oficiales utilizados diariamente en el país.

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Mientras avanzan las investigaciones internas y eventuales procesos judiciales, la institución reiteró el llamado tanto a patronos como a trabajadores para utilizar exclusivamente canales oficiales y verificar cualquier documento médico antes de aceptarlo como válido.