Sindicato de docentes de Bogotá rechazó fechas impuestas por la Secretaría de Educación para reponer clases tras protestas

La ADE de Bogotá rechaza la decisión unilateral de la Secretaría de Educación sobre el cronograma para reponer clases tras las protestas docentes - crédito @adebogota / X

La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) de Bogotá rechazó la decisión de la Secretaría de Educación de definir unilateralmente el cronograma para reponer clases interrumpidas por las protestas docentes de marzo y abril.

El sindicato sostiene que la medida desconoce acuerdos vigentes y derechos laborales, y convoca a los maestros a no aceptar reposiciones en sábados ni fuera de la jornada regular.

PUBLICIDAD

Secretaría de Educación define fechas y modalidades para reponer clases

La Secretaría de Educación de Bogotá anunció mediante una circular que las instituciones educativas oficiales deberán recuperar el tiempo escolar perdido por las movilizaciones docentes entre el 3 y el 13 de junio de 2026, incluyendo jornadas los sábados 6 y 13, así como horarios fuera de la jornada habitual.

Según la entidad, la medida surge luego de varios intentos fallidos de concertación con la ADE. “En busca de llegar a un acuerdo sobre los días de reposición del tiempo escolar, hemos sostenido este año seis espacios de negociación con la ADE y ninguno ha sido efectivo”, explicó Julia Rubiano, secretaria de Educación.

PUBLICIDAD

El sindicato denuncia que la medida de la Secretaría de Educación desconoce los acuerdos vigentes y vulnera los derechos laborales del magisterio capitalino - crédito @adebogota / X

La funcionaria indicó que la circular detalla a rectores y docentes las indicaciones para definir, en cada escuela, los espacios de reposición según las necesidades de los estudiantes y las condiciones institucionales.

La ADE rechaza la imposición y reclama respeto a acuerdos vigentes

Tras la publicación de la circular, la ADE respondió mediante un comunicado público, en el que rechaza la decisión de la Secretaría de Educación del Distrito y la califica como contraria a los acuerdos firmados el 19 de septiembre de 2025 entre el magisterio y la administración.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el sindicato, esos acuerdos —que continúan vigentes— establecen la obligación de concertar con la organización sindical los procesos, modalidades y fechas para la reposición de clases, así como el respeto por la jornada laboral docente y el calendario académico.

La ADE subraya que la jornada laboral de los maestros comprende seis horas presenciales y dos de trabajo autónomo, lo que excluye la posibilidad de imponer reposiciones en sábados o fuera del horario regular.

PUBLICIDAD

Los maestros suspendieron actividades durante marzo y abril de 2026 y exigieron que la reposición se realice solo en la jornada regular, entre el 1 y el 19 de junio - crédito AP

“La Secretaría de Educación del Distrito debe respetar integralmente los acuerdos suscritos el 19 de septiembre de 2025, los cuales constituyen compromisos de obligatorio cumplimiento para la administración distrital”, señala el comunicado.

Además, la ADE sostiene que la circular desconoce lo dispuesto por la Circular Externa 032 de 2026 del Ministerio del Trabajo, que reconoce el carácter vinculante de los acuerdos colectivos en el sector público y establece sanciones por su incumplimiento.

PUBLICIDAD

Contexto de la disputa: acuerdos, protestas y fallas en la concertación

El conflicto tiene como antecedente la ola de movilizaciones protagonizadas por los maestros de Bogotá durante marzo y abril de 2026. Estas protestas llevaron a la suspensión de actividades académicas en numerosas instituciones públicas.

Tras las jornadas de paro, la ADE y la administración distrital celebraron cinco reuniones para buscar una fórmula de reposición, sin que se llegara a un acuerdo. Según la organización sindical, en la última reunión del 22 de mayo, los trabajadores de la educación reiteraron su propuesta de realizar la reposición entre el 1 y el 19 de junio, exclusivamente dentro de la jornada laboral y con devolución de los salarios descontados por los días de paro.

PUBLICIDAD

El Ministerio del Trabajo y el Tribunal Superior de Bogotá respaldan la obligación de negociar las reposiciones, y rechazan la imposición de clases los sábados - crédito Gobierno de Bogotá

La ADE también recordó que tanto el Ministerio del Trabajo como el Tribunal Superior de Bogotá, sala laboral, respaldaron la obligación de concertar las fechas y modalidades de reposición, y señalaron la improcedencia de imponer jornadas los sábados.

“La Secretaría de Educación desconoce y hace caso omiso tanto al Ministerio del Trabajo como a las decisiones del Tribunal Superior de Bogotá sala laboral, que han reiterado estos argumentos al negar las acciones interpuestas por la administración distrital”, denunció la organización.

PUBLICIDAD

Llamado del sindicato a los docentes y advertencia sobre futuras acciones

Ante la situación, la ADE convocó a los maestros y maestras de Bogotá a realizar las reposiciones en las propuestas defendidas por su Junta Directiva: no aceptar imposiciones para trabajar en sábados, no realizar actividades en contrajornada y exigir la concertación de cualquier medida relacionada con la recuperación de clases.

Además, el sindicato pidió informar cualquier intento de imposición al correo oficial de la organización, recalcando que la defensa de la negociación colectiva y de las condiciones laborales del magisterio sigue siendo una prioridad para el movimiento sindical.

PUBLICIDAD