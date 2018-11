Así me incorporé a su banda de apoyo Las Ligas y compartimos momentos inolvidables entre 1985 y 1986. Luego, siendo yo casi un novato, me llevó a grabar con él a New York. ¡No lo pude creer! García había bocetado las canciones en su departamento de la calle Coronel Díaz, portaestudio a casete de cuatro canales y batería electrónica mediante. Pude escuchar versiones primerizas de "No voy en tren" o "El karma de vivir al sur", que mostraba orgulloso sentado ante el Grand Piano Yamaha CP 70 y el sintetizador Roland Jupiter 6, mientras contemplábamos el bullicio nocturno de la Avenida Santa Fé y sus luces rojas, verdes, blancas y amarillentas, desde las alturas.