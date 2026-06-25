En Gran Hermano festejaron el cumpleaños de Lionel Messi y el mensaje llegó hasta sus padres: “Ellos lo agradecen”

En Gran Hermano, los participantes se reúnen en la sala para celebrar el cumpleaños de Lionel Messi

La gala de nominaciones en Gran Hermano se transformó en un momento inesperado de celebración cuando, en plena transmisión, los participantes y el conductor decidieron rendir homenaje a Lionel Messi por su cumpleaños. La noche, cargada habitualmente de tensión por la inminencia de las votaciones, tuvo un giro más distendido cuando Santiago Del Moro invitó a los presentes a ponerse de pie y cantar el feliz cumpleaños en honor al capitán de la selección argentina.

El conductor del reality, al iniciar la gala, saludó al público y a los concursantes, pero antes de adentrarse en el proceso de nominación, hizo una pausa para destacar la fecha especial: “¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien?”, arrancó, para luego sumar: “Bueno, hoy la casa nomina, pero estamos en una fecha muy especial porque es de público conocimiento que hoy cumple años un prócer para todos los argentinos, una persona que amamos, más allá por sus cuestiones deportivas, por todo lo que nos ha dado, por su templanza, por su humildad, por su generosidad. Hoy es el cumpleaños de Lio Messi, chicos, así que vamos a cantarle feliz cumpleaños. ¿Vamos? Como dice todo el país... Párense, de pie, de pie”. La invitación fue recibida con entusiasmo y todos los participantes, sentados en el sofá, se levantaron y se unieron para compartir el saludo.

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Lionel Messi al momento del festejo de cumpleaños en los Estados Unidos

El homenaje a Messi dentro de la casa no solo sirvió como una pausa en la tensión de la competencia, sino que también reflejó la admiración colectiva por el futbolista, reconocido por su talento y por los valores que representa. Del Moro resumió el sentir general con la frase: “Gracias por tanto, crack de la vida. Te amamos”. Algunos concursantes, como Yanina Zilly, aprovecharon el momento para reflexionar sobre las cualidades del futbolista: “Tener la templanza de Messi ya me alegraría, es lo que me falta, lo único que me falta”.

La celebración no terminó con el canto. Minutos después, Del Moro volvió a referirse al homenaje y compartió con los participantes una novedad inesperada: “Quiero decir algo también muy lindo, que Celia y Jorge, la familia Messi, acaban de agradecer el feliz cumpleaños de la casa. Así que a Celia y a Jorge, a toda la familia, gracias por siempre estar con nosotros”. El anuncio provocó una ovación en la casa y aumentó la alegría general entre los concursantes, quienes sintieron que su gesto había llegado más lejos de lo esperado.

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La intervención de la familia Messi aportó un matiz especial al homenaje. El reconocimiento explícito de Celia y Jorge, padres de Lionel, funcionó como un puente simbólico entre la vida cotidiana de los participantes y la figura del futbolista, generando un momento de comunión y cercanía. El saludo traspasó la pantalla y se convirtió en un hecho destacado de la jornada, tanto para los integrantes de la casa como para el público que siguió la transmisión.

Los concursantes del reality vieron el partido que jugó Argentina frente a Austria y una frase del joven concursante fue sumamente criticada (Video: Gran Hermano/ Telefe)

Este episodio en Gran Hermano muestra cómo la figura de Messi trasciende el ámbito deportivo y se convierte en un referente emocional y cultural para muchos argentinos. El gesto de la familia Messi reforzó esa conexión, devolviendo el saludo y mostrando agradecimiento por el cariño recibido.

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El clima, entonces, contrastó con un episodio polémico que había sucedido días antes dentro de la casa. Durante la transmisión en vivo del partido entre Argentina y Austria, uno de los participantes, Leandro Nigro, realizó un comentario que generó un fuerte rechazo en redes sociales: “es una verga Messi”.

La frase provocó una reacción inmediata entre los espectadores y usuarios de la red social X, donde rápidamente se multiplicaron los mensajes críticos y las demandas de sanción para el concursante. Entre las respuestas más repetidas se leía: “Expulsión por antipatria y por rascarse los huevos un mes entero” y “después de ese comentario tiene que salir con el 99,9% de los votos, me imagino”.

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