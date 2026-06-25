Cuando la tecnología cumple su verdadero rol social: el acceso gratuito y universal a la firma digital

Es el momento de dejar atrás el papel, las esperas y los traslados innecesarios

Vivimos firmando, prestando nuestro consentimiento. Desde el contrato de alquiler hasta la autorización para un trámite escolar o una operación comercial, nuestra vida cotidiana está atravesada por la formalización de documentos. Históricamente, este acto era sinónimo de fricción: turnos, traslados, filas y la necesidad de contar con dispositivos físicos que, a menudo, complican más de lo que resolvían. Sin embargo, estamos presenciando un cambio de paradigma definitivo: la firma digital deja de percibirse como una herramienta compleja asociada a grandes organizaciones para convertirse en una herramienta real de empoderamiento ciudadano.

La gran transformación de este punto de inflexión, además de que la firma digital ahora es 100% online de punta a punta, radica en que las herramientas tecnológicas de digitalización deben estar al alcance de todos de manera gratuita. Cuando la máxima seguridad jurídica deja de ser un servicio pago o un privilegio corporativo y se convierte en un recurso accesible para cualquier persona, la tecnología cumple su verdadero rol social.

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La barrera de la presencialidad ha caído

Gracias a la actualización del marco normativo, hoy es posible obtener un certificado digital y firmar documentos con plena validez legal y garantías de irrefutabilidad sin depender de dispositivos físicos ni traslados. La barrera de la presencialidad ha caído, y al complementarse con un acceso gratuito, también caen las barreras económicas que limitaban el crecimiento de los ciudadanos.

Para el profesional independiente, el emprendedor, el estudiante o cualquier persona que necesite gestionar documentación, este avance significa, ante todo, libertad e inclusión. La posibilidad de realizar una validación biométrica vía Renaper a través de una computadora o un celular, y obtener un certificado digital en cuestión de minutos sin costo alguno, coloca el poder de la gestión administrativa en manos de la gente, democratizando el acceso a las oportunidades de manera federal.

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¿Qué gana la sociedad con este cambio? Principalmente, equidad y eficiencia. Al eliminar la burocracia física y el arancelamiento de los procesos básicos, se eliminan costos y se gana una agilidad sin precedentes. Gracias al uso de biometría y criptografía, este modelo no solo es más rápido, sino que acerca a las personas los mismos estándares de seguridad, autenticidad, integridad y trazabilidad documental que históricamente estuvieron vinculados a las grandes organizaciones. Es, en esencia, la democratización del acceso a herramientas que facilitan nuestra vida cotidiana.

¿Qué gana la sociedad con este cambio? Principalmente, equidad y eficiencia

La tecnología tiene su mayor valor cuando es invisible y, sobre todo, cuando es accesible para todos de forma universal. Este paso hacia un proceso gratuito y 100% online es el empujón que necesitábamos para que la digitalización deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una infraestructura al servicio de las personas. Es el momento de dejar atrás el papel, las esperas y los traslados innecesarios, permitiendo que cada individuo pueda gestionar sus derechos de forma segura, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

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La oportunidad ahora es clara: consolidar este nuevo paradigma. Para eso, será clave seguir defendiendo la gratuidad de estas herramientas, la educación digital y un diseño centrado en el usuario. La firma digital remota y universal no es solo una evolución técnica; es la base sobre la cual se construye una sociedad más ágil, justa e inclusiva y una nueva forma de acercar derechos y oportunidades.

El autor es Gerente General de Lakaut