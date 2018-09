"Tómalo con calma, la cosa es así", decía Charly García en "Chipi chipi", uno de los cortes de difusión de La hija de la lágrima. Sin embargo, por esos años el ex Serú Girán no parecía estar del todo "calmo" dado que ingresaba en la llamada etapa "Say no more", la más vertiginosa de su vida, en la que las adicciones y los escándalos se convertirían en moneda corriente.