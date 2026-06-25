“Mucha gente durmió en parques y autopistas”: el miedo a las réplicas mantiene en alerta a Caracas

El miedo a las réplicas llevó a cientos de personas en Caracas a pasar la noche fuera de sus casas

Venezuela vivió horas de angustia tras dos terremotos de gran magnitud que sacudieron la ciudad y sus alrededores, con epicentro a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán. Los movimientos, uno de 7,2 y otro de 7,5 en la escala de Richter, provocaron daños estructurales severos, colapso de edificios y al menos 32 muertos junto a cientos de heridos. Las calles de la capital y zonas cercanas se llenaron de personas evacuadas, mientras muchas familias pasaron la noche al aire libre por temor a nuevas réplicas.

Pamela Toledo, periodista venezolana residente en Caracas, describió su experiencia en diálogo con Infobae Al Amanecer. “Es la primera vez que vivo algo así. Los movimientos fueron muy fuertes. Todo lo de la cocina se vino abajo. Todo fue un caos”. Toledo relató que la alerta sísmica le llegó al teléfono segundos antes de sentir el temblor, pero no alcanzó a reaccionar antes de que su casa comenzara a moverse.

PUBLICIDAD

La ciudad, poco habituada a fenómenos telúricos de esta magnitud, mostró rápidamente su vulnerabilidad estructural. Toledo afirmó que “hay muy pocos edificios que están aptos para estos eventos sísmicos, pero no todas las infraestructuras en Caracas”. La periodista también compartió que, tras el impacto, muchos eligieron abandonar sus hogares y dormir en parques o autopistas por temor a nuevos derrumbes.

Parques y autopistas de Caracas funcionaron como refugio improvisado ante el temor a nuevos derrumbes en edificios

Muchos buscaron refugio en espacios abiertos, como el Parque del Este, también llamado parque Francisco de Miranda, y en la autopista a la altura de la esfera de Soto. “Mucha gente pernoctó allí toda la noche, por temor a quedarse bajo techo en edificios no preparados para estos fenómenos sísmicos”, relató Toledo.

PUBLICIDAD

Relato en primera persona: alarma, shock y evacuación

Toledo se encontraba en su casa mirando el teléfono cuando recibió la alerta de terremoto. “Me quedo paralizada totalmente, me quedé en shock y le digo a mi hijo: ‘Hijo, terremoto’”, narró. Dos segundos después, la vivienda comenzó a vibrar como “si estuviera en un barco”.

Seguidamente, según relató, los objetos de la cocina cayeron al suelo y la sensación de caos se extendió durante casi cuarenta segundos. Pese a la insistencia de su esposo para que saliera, Toledo permaneció inmóvil por el impacto emocional del momento.

PUBLICIDAD

En zonas como Los Palos Grandes, Altamira, el centro de Caracas y San Bernardino se registraron derrumbes y búsqueda de desaparecidos REUTERS/Gaby Oraa

La periodista explicó que, aunque su vivienda no sufrió daños, desde su ventana pudo observar columnas de humo en la ciudad. “No me quería imaginar cuántos edificios estaban derribados”, expresó.

Al mismo tiempo, subrayó que, a diferencia de otras ciudades acostumbradas a movimientos sísmicos, Caracas no suele experimentar temblores de esta magnitud. “Aquí de repente hay sismos, pero muy leves, muy leves. Primera vez que yo siento algo así”, indicó.

PUBLICIDAD

Las réplicas se sucedieron durante la noche y la madrugada, incrementando la tensión entre los habitantes. La periodista aseguró que, al intentar dormir, nuevas sacudidas la obligaron a permanecer alerta. Autoridades reportaron más de veinte réplicas, aunque la periodista contó al menos nueve en su entorno inmediato.

La periodista narró que, en zonas como Los Palos Grandes, Altamira y el centro de Caracas, varios edificios se vinieron abajo. En San Bernardino, los equipos de rescate buscaban a personas desaparecidas entre los escombros. “Hay muchas personas desaparecidas, muchos familiares buscando a sus parientes que todavía no encuentran”, advirtió Toledo.

PUBLICIDAD

La alerta de tsunami en el mar Caribe fue cancelada, pero la incertidumbre por la emergencia y la seguridad de las viviendas continuó EFE/ Rayner Peña R

El estado de emergencia declarado por las autoridades, según la presidenta encargada Delcy Rodríguez, abarca Caracas y otras ciudades cercanas. La afectación es especialmente grave en el estado La Guaira, donde se reportaron los mayores daños y el mayor número de víctimas. Las cifras oficiales indican al menos 32 muertos y más de 700 heridos, aunque la periodista advirtió que “esta cifra va a aumentar”.

Alerta de tsunami y sensación de incertidumbre

Después de los sismos, se emitió una alerta de tsunami en el mar Caribe, que posteriormente fue cancelada. Toledo comentó que circularon videos del mar retirándose en las costas venezolanas, aunque no pudo confirmar su autenticidad. La cancelación de la alerta llevó cierta tranquilidad a los habitantes costeros, aunque el temor por nuevas réplicas y la incertidumbre sobre la estabilidad de los edificios no desaparecieron.

PUBLICIDAD

La jornada de este jueves, posterior al desastre, comenzó con un ambiente de tensión y cansancio. Muchas personas, como la periodista, durmieron pocas horas por el temor y la ansiedad. A pesar de la aparente calma en las primeras horas del día, numerosos residentes continuaron fuera de sus casas, a la espera de información oficial sobre la evolución de la emergencia y la seguridad de sus viviendas.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.