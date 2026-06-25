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“Está temblando”: el pánico se apoderó del Estadio Universitario de Caracas durante un terremoto en un partido de beisbol

La multitud buscó refugio en el campo tras un fuerte sismo que sorprendió a los asistentes y obligó a suspender el encuentro

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Así se vivió el terremoto en un estadio de beisbol en Venezuela

El Estadio Universitario de Caracas quedó marcado por el caos, cuando dos potentes terremotos de magnitud superior a 7 sacudieron Venezuela y provocaron una escena de pánico en pleno partido de la Liga Mayor de Beisbol Profesional. Las secuencias registradas por las cámaras y viralizadas en redes sociales muestran el desconcierto y la reacción inmediata de jugadores, árbitros y aficionados ante uno de los mayores eventos sísmicos en la historia reciente del país.

La jornada se desarrollaba con normalidad cuando, al inicio del encuentro entre Marineros de Carabobo y Senadores de Caracas, el suelo comenzó a moverse con fuerza. De acuerdo con la información difundida por la transmisión oficial, el primer impacto se percibió en la primera entrada: el receptor y el umpire se apartaron abruptamente del home plate mientras el público reaccionaba con creciente alarma. Las imágenes muestran a los presentes corriendo hacia el centro del campo en busca de seguridad, mientras la estructura del estadio vibraba intensamente.

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Según los reportes técnicos, dos terremotos de magnitud entre 7,2 y 7,5 ocurrieron con menos de un minuto de diferencia, ambos con epicentro cerca de Morón, sobre la costa caribeña venezolana. Los movimientos se produjeron a una profundidad escasa —13 y 10 kilómetros respectivamente—, lo que explica la intensidad con la que se sintió el sismo en Caracas, especialmente en un recinto repleto de asistentes. La reacción de los responsables del estadio fue inmediata: se activó el protocolo de evacuación y se permitió que los aficionados descendieran de las gradas hacia el campo, donde permanecieron a la espera de nuevas instrucciones.

La Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) suspendió el partido y el resto de la jornada programada para ese día. No se reportaron heridos dentro del estadio.

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El impacto de los sismos no se limitó al estadio. En diferentes puntos de Caracas, así como en ciudades como Carabobo y Yaracuy, se reportaron daños estructurales en viviendas, edificios y centros comerciales. El colapso de algunas construcciones y los cortes de energía eléctrica provocaron una movilización masiva de los servicios de emergencia. Las autoridades locales y nacionales declararon el estado de emergencia y coordinaron acciones de rescate y asistencia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió al país en cadena nacional minutos después de los sismos y confirmó la activación de todos los protocolos de emergencia. “Lo principal es rescatar vidas, después veremos cómo se encara la reconstrucción material”, afirmó Rodríguez, quien pidió calma y colaboración a la población. El gobierno publicó un listado con los principales hospitales y clínicas disponibles para atender a los heridos y reiteró la importancia de permanecer en áreas abiertas ante el riesgo de réplicas.

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó sobre el colapso de edificaciones en la capital y advirtió sobre la posibilidad de daños adicionales por movimientos secundarios. “Estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil”, señaló Cabello, mientras el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, confirmó la existencia de víctimas fatales y explicó que aún no se disponía de cifras precisas debido a la magnitud de los destrozos.

Las labores de rescate continúan en zonas afectadas por los derrumbes y se mantienen las alertas ante posibles tsunamis en la costa caribeña, dada la ubicación del epicentro. A pesar del temor y la incertidumbre, se destacó la labor coordinada entre los servicios de emergencia, las autoridades locales y nacionales, y el personal de protección civil.

La Liga Mayor de Beisbol Profesional, aunque no emitió un comunicado detallado sobre incidentes concretos dentro del estadio, reforzó la difusión de información sobre los centros de salud habilitados y recomendó a los aficionados seguir las indicaciones de los organismos de seguridad.

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