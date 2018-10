-Mi amigo y manager, Luis Mielniczuk, me dijo que la Editorial Planeta tenía ganas de hacer un libro sobre Serú. Enseguida pensé que era para mí, porque fui y soy muy fan de la banda. Me incentivó que no hubiera ningún libro sobre el grupo y me puse en la cabeza que el mío fuera el primero. ¡Afortunadamente, lo logré!